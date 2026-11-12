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Vezirköprü'de çalışma sırasında yüksekten düşen işçinin ölümü soruşturuluyor

Vezirköprü'de çalışırken yüksekten düşen 32 yaşındaki Ahmet Doğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; cenaze otopsi için Samsun Adli Tıp'a sevk edildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 18:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Vezirköprü'de çalışma sırasında yüksekten düşen işçinin ölümü soruşturuluyor

Olayın gelişimi:

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çalıştığı sırada yüksekten düşen Ahmet Doğan (32) ağır yaralandı. Olayı bildirenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Doğan, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Doğan yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve işlemler:

Doğan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yetkililerden verilen bilgiler, şu an için kazanın oluş şekli ve sorumlulara ilişkin detaylı bilginin otopsi ve yürütülecek inceleme sonucunda netleşeceğini gösteriyor.

AHMET DOĞAN(32) HAYATINI KAYBETTİ.

AHMET DOĞAN(32) HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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