İlkadım'da yürütülen operasyonda uyuşturucudan hükümlü cezaevine gönderildi

İlkadım jandarmasının çalışması:

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri takip ve operasyonlar sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahsı yakaladı ve gözaltına aldı.

gözaltı ve sevk işlemleri:

Yakalanan hükümlü, işlemler için Samsun Adliyesine sevk edildi. Yapılan adli işlemlerin tamamlanmasının ardından A.Y., akşam saatlerinde tutuklanarak resmî işlemlerle birlikte Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor; operasyonun bölgedeki uyuşturucu ticaretine karşı devam eden denetimlerin bir parçası olduğu bildirildi.

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNAN A.Y., JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.