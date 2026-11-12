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İlkadım'da yürütülen operasyonda uyuşturucudan hükümlü cezaevine gönderildi

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinden kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan A.Y.'yi yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 18:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İlkadım'da yürütülen operasyonda uyuşturucudan hükümlü cezaevine gönderildi

İlkadım jandarmasının çalışması:

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri takip ve operasyonlar sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahsı yakaladı ve gözaltına aldı.

gözaltı ve sevk işlemleri:

Yakalanan hükümlü, işlemler için Samsun Adliyesine sevk edildi. Yapılan adli işlemlerin tamamlanmasının ardından A.Y., akşam saatlerinde tutuklanarak resmî işlemlerle birlikte Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor; operasyonun bölgedeki uyuşturucu ticaretine karşı devam eden denetimlerin bir parçası olduğu bildirildi.

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI...

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNAN A.Y., JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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