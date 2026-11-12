Muratpaşa'da COP TOWN başladı: plastik kirliliğinin haritası ve kent ölçeğinde iklim tartışıldı

COP TOWN Muratpaşa'da başladı

Muratpaşa Belediyesi'nin iklim ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği COP TOWN programı Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki açılışla başladı. Program kapsamında Prof. Dr. Sedat Gündoğdu'nun derlediği ve farklı disiplinlerden 13 yazarın katkısıyla hazırlanan 152 sayfalık 'Plastik Türkiye: Üretimden Sofraya Bir Kirlilik Haritası' kitabı tanıtıldı.

Kitap ve mikroplastik verileri:

Çalışma, plastik kirliliğinin üretimden tüketime, denizlerden sofralara uzanan yolculuğunu bilimsel verilerle ortaya koyuyor. Raporda 2026 yazında Alanya kıyılarında kilometrekare başına 1 milyon ile 34 milyon arasında mikroplastik parçacığı tespit edildiği; bu yoğunluğun Antalya için literatürde bildirilen arka plan değerlerinin 2 ila 65 katı düzeyinde olduğu vurgulanıyor.

Kitapta ayrıca Türkiye'de yılda yaklaşık 10 milyon ton plastik üretildiği, belediyelerin topladığı yıllık 33 milyon ton atığın 3,3 milyon tonunun plastiklerden oluştuğu belirtiliyor. Raporda plastik kirliliğiyle mücadele için tüketimin azaltılması, yeniden kullanım sistemlerinin yaygınlaştırılması, plastik atık ithalatının sonlandırılması ve geri dönüşüm tesislerinin denetlenmesi gibi çözüm önerileri öne çıkıyor.

Paneller ve belediye politikaları:

Programın ilk paneli Meral Tosun moderatörlüğünde 'Türkiye’nin Plastik Görünümü' başlığıyla gerçekleştirildi. Panele Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, Doç. Dr. Muhittin Onur Akça ve Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Kırmızı konuşmacı olarak katıldı ve kitapta yer alan bulgular ile politika önerileri tartışıldı.

İkinci oturum ise Prof. Dr. Sedat Gündoğdu moderatörlüğünde 'Daha Dayanıklı Şehirler İçin Etkili Bir İklim Politikası Nasıl Olmalıdır?' başlığıyla yapıldı; ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, Dr. Akgün İlhan ve Prof. Dr. Ezgi Orhan Muşta panelde kentlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması yollarını ele aldı.

Açılışta konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çevre politikalarının ekonomik kalkınma politikalarıyla birlikte ele alınması gerektiğini belirterek, çevre çalışmalarının sadece duyarlılık çağrısıyla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Uysal, Sıfır Atık Projesi'nin kaynağı olan Çevreci Komşu Kart'ın belediyenin bir buluşu olduğunu ve uygulamayla atıklarını ayrıştıran vatandaşların ekonomik kazanç elde ettiğini aktardı.

Başkan Uysal, belediyenin diğer çevre girişimleri arasında kurumsal enerji ve iklim eylem planı, bağımsız atık toplayıcılarının kooperatif çatısı altında örgütlenmesi, belediyeye ait beş Mavi Bayraklı plaj, çevre eğitimi alanında alınan ödüller (11'inci kez), Dijital İklim Portalı, Falezler Bizim Evimiz, deniz dibi ve yamaç temizliği çalışmaları, plastiksiz belediye uygulamaları, Genç İklim Liderleri Platformu, ücretsiz perlatör dağıtımı ve yeşil alan sulamalarında otomasyon sistemlerinin kullanımını sıraladı.

COP TOWN programı, plastik kirliliğinin boyutlarını görünür kılmayı ve yerel uygulamalar ile politika önerilerini tartışarak kentlerin iklim krizine karşı dayanıklılığını artırma yollarını gündeme taşımayı hedefliyor.

MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN İKLİM VE ÇEVRE SORUNLARINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ COP TOWN PROGRAMI, TÜRKAN ŞORAY KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇILIŞ PROGRAMIYLA BAŞLADI.