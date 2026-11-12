Barınaktan kaçırılan pitbull yeniden belediyeye teslim edildi, şüpheli adli kontrolle serbest

Olayın gelişimi

Erzurum'da yaşanan olay, 15.09.2026 tarihinde Kaymakamlık Koruması Polis Memuru M.E.'nin bir köpek tarafından ısırılmasıyla başlayan adli soruşturma kapsamında yürütüldü. Soruşturma neticesinde, Erzurum 2. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla söz konusu köpek koruma altına alınarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Köpeğin barınağa alınması ve kaçırılması:

Verilen karardan bir gün sonra, 10.11.2026 günü saat 16.30 sıralarında köpeğin sahibi olduğu belirtilen A.T.E., bakımevine gelerek köpeği bulunduğu yerden zor kullanmak suretiyle kaçırdı. Olay sırasında bakımevinde görevli dört personel yaralanırken, kaçırma girişimi nedeniyle köpeğin sağlığı da tehlikeye atıldı.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmalar sonucunda A.T.E. 11.11.2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaçırılan pitbull, belediye ekiplerince yeniden muhafaza altına alınarak tekrar Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Uygulanan tedbirler ve karar:

Şüpheli A.T.E. çıkarıldığı mahkemece haftada bir imza yükümlülüğü ve yurt dışı yasağı tedbirleriyle, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, hem bakım tesisinin güvenlik zafiyetlerini hem de hayvanların koruma altındayken güvenliğinin önemini gündeme taşıdı.

Yetkililer, sürecin devam ettiğini ve hem personel güvenliğine hem de hayvanın sağlık durumuna ilişkin gerekli incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Olay, barınakların erişim kontrolleri ve adli kararların uygulanması konularında tartışma yarattı.

ERZURUM’DA PALANDÖKEN KAYMAKAMI YUNUS KIZILGÜNEŞ'E SALDIRAN PİTBULL CİNSİ KÖPEKLE İLGİLİ ŞOK GELİŞMELERİN ARDINDAN SÖZ KONUSU KÖPEK YENİDEN BELEDİYE EKİPLERİNCE MUHAFAZA ALTINA ALINDI, ŞÜPHELİ ŞAHIS A.T.E. ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.