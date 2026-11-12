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Mesleki eylemde helyum balonu patladı: 4 kişi yaralandı

Adana Taşköprü'de İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi'nin basın açıklaması sonrası uçurulan helyum balonunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 18:45

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mesleki eylemde helyum balonu patladı: 4 kişi yaralandı

Mesleki eylem sırasında Taşköprü'de balon patlaması

Adana'nın Seyhan ilçesindeki tarihi Taşköprü çevresinde, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi üyelerinin mesleki sorunlara ve çalışma şartlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği basın açıklamasının ardından uçurulan helyum gazlı balonun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

Basın açıklamasının bitiminde yapılan balon uçurma etkinliği sırasında bir balonun patlamasıyla çevredeki katılımcılar etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralıların durumu ve tanık ifadeleri:

Yetkililerden alınan bilgiye göre hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumu iyi olarak kaydedildi. Yüzünden yaralanan Osman Karakaya olayı, 'Balon uçurma etkinliği vardı. Balonların dibindeyken patlama oldu. Kafamda, elimde yara var. Şu anda bir şeyimiz yok' sözleriyle anlattı.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi'nin organizasyonunda gerçekleşen etkinlik, basın açıklamasının amacına uygun olarak mesleki sorunlara dikkat çekme hedefi taşıyordu.

ADANA’DA MESLEKİ SORUNLARA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN TOPLANAN İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİ, HELYUM...

ADANA’DA MESLEKİ SORUNLARA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN TOPLANAN İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİ, HELYUM GAZLI BALON UÇURDUKLARI SIRADA, BALON PATLADI. PATLAMA SIRASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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