kaza ve müdahale:

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Çakırtaş ile Karacaören mahalleleri arasındaki yolda saat 20.15 sıralarında meydana gelen kazada bir motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak götürülen gençler, 16 yaşlarındaki E.B. ve E.K., Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen E.B. ve E.K. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı ve kazanın oluş nedeninin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

2 GENÇ MOTOSİKLET KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ