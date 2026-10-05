Dolar 49,0800 -0,05%
Euro 55,0795 -0,33%
Bist 12.426,15 +1,27%
Altın Gram 6.610,22 +0,64%
EUR/USD 1,1199 -0,52%
Brent Petrol 102,81 +0,55%
--°

Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: sürücü yaralandı

Gölbaşı-Elbistan karayolunda Meydan Köyü Kavşağı'nda sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonu devrildi; 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: sürücü yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı- Elbistan karayolu Meydan Köyü Kavşağı'nda hafriyat kamyonu devrildi. Olay, 02 AET 646 plakalı kamyonun sürücüsü M.A.E. idaresindeyken virajı alamaması sonucu meydana geldi.

Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumu ile ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılacak incelemeler, aracın seyir hâli, teknik durumu ve sürücünün kontrol kaybına yol açan etkenlerin tespitine odaklanacak.

Yetkililer, yürütülecek soruşturmanın sonuçlarına göre gerekli işlemleri gerçekleştirecek ve kamuoyunu bilgilendirecek.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE HAFRİYAT KAMYONUNUN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE HAFRİYAT KAMYONUNUN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gişede durdurulan araçtan 2,8 milyon liralık gümrük kaçağı yük ele geçirildi
images

İtfaiyenin müdahalesiyle 11. katta mahsur kalan iki işçi kurtarıldı
images

Karabük’te beş noktada eş zamanlı operasyon: uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçir...
images

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yayanın önüne çıkan motosiklet kazası: iki kişi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gişede durdurulan araçtan 2,8 milyon liralık gümrük kaçağı yük ele geçirildi

NÖHÜ’nün teknopark projeleri TEKNOFEST ISIF’26’da iki madalya kazandı

Niğde'nin lezzet hazineleri İstanbul'da sofraya taşındı

İtfaiyenin müdahalesiyle 11. katta mahsur kalan iki işçi kurtarıldı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip