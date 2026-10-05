Virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: sürücü yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı- Elbistan karayolu Meydan Köyü Kavşağı'nda hafriyat kamyonu devrildi. Olay, 02 AET 646 plakalı kamyonun sürücüsü M.A.E. idaresindeyken virajı alamaması sonucu meydana geldi.

Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumu ile ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılacak incelemeler, aracın seyir hâli, teknik durumu ve sürücünün kontrol kaybına yol açan etkenlerin tespitine odaklanacak.

Yetkililer, yürütülecek soruşturmanın sonuçlarına göre gerekli işlemleri gerçekleştirecek ve kamuoyunu bilgilendirecek.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE HAFRİYAT KAMYONUNUN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.