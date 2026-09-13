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Virajı alamayan kamyonun çarpması İznik'te can aldı, iki sürücü yaralandı

Bursa İznik'te virajı alamayan kamyon park halindeki bir otomobile çarptı; kazada otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Virajı alamayan kamyonun çarpması İznik'te can aldı, iki sürücü yaralandı

kaza yerinde yaşananlar:

Bursa'nın İznik ilçesinde, saat 14.00 civarında meydana gelen kazada virajı alamayan 07 TCA 07 plakalı kamyon, yol kenarında park halinde bulunan 59 ABK 976 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayda otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü yaralandı.

kaza nasıl gelişti:

Edinilen bilgilere göre araçlardan biri virajı alamayarak kontrolünü yitirdi ve park halindeki araca çarptı. Kaza, İznik-Yenişehir Karayolu'nun Derbent Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Çarpmanın şiddeti araçlarda hasara neden olurken can kaybı ve yaralanma rapor edildi.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye sevk edildi.

soruşturma ve trafik uyarısı:

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı. Yetkililer, viraj ve kavşaklarda hızın azaltılması ile park edilen araçların yol kenarında bırakılmasında dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Soruşturma ilerledikçe ek açıklamaların yapılacağı bildirildi.

Virajı alamayan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Virajı alamayan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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