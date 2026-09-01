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Virajı alamayan otomobil galerinin içine daldı; kaza kamerada

Mersin Erdemli'de virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak bir galerinin camını kırıp iş yerine girdi; kazada 3 kişiden 1'i hafif yaralandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Virajı alamayan otomobil galerinin içine daldı; kaza kamerada

Kaza detayları:

Mersin’in Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarında, Karayolları’nın devam eden çalışmaları nedeniyle tek şeridin kullanıldığı Yavuz Sultan Selim Bulvarında gece saatlerinde kaza meydana geldi. Sürücü M.S. idaresindeki 34 EJ 0251 plakalı otomobil, virajı alamayınca kontrolden çıkarak karşıdaki galerinin camına çarptı ve iş yerine girdi.

Kazada araçta bulunan üç kişiden biri hafif yaralandı; olay gece olması ve iş yerinde kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı yaşanmadan atlatıldı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralıya gerekli sağlık kontrolü sağlandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlar:

Olay anı, galerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin virajı alamadığı, hızla yoldan çıkarak doğrudan iş yerinin vitrininin bulunduğu bölüme çarptığı ve camı kırarak içeri girdiği görülüyor. Kayda yansıyan sahneler, kazanın gelişimini net şekilde gösteriyor.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Olayla ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldı ve kaza nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor. Kazanın meydana geldiği alanda devam eden yol çalışmaları ve tek şeridin kullanılması, olayın önemini artırıyor; yetkililer konuyla ilgili incelemelerine devam etmektedir.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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