Başvurular ve hedeflenen kontenjan:

Vodafone Türkiye'nin uzun dönem staj programına bu yıl 17 bini aşkın başvuru yapıldı. Şirket, programa kabul edilecek öğrenci sayısını 62 kişi olarak hedefliyor. Başvuruların %51'inin kadın adaylardan oluşması dikkat çekiyor; en fazla başvuru ise Veri ve Yapay Zekâ fonksiyonundan geldi. Bunu sırasıyla Pazarlama ve Bilgi Teknolojileri ekipleri takip etti.

Programın formatı ve esneklik:

Uzun dönem staj programı, üniversitelerin 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine açık. Katılımcılar şirkete farklı departmanlarda dahil olurken çalışma düzeninde esneklik sunuluyor: öğrenciler, haftada minimum 3 gün olacak şekilde kendi çalışma günlerini seçebiliyor ve staj süresini 6, 12 veya 18 ay arasında tercih edebiliyor.

Bölgesel fırsatların genişlemesi:

Bu yıl program, İstanbul ve Ankara ofislerindeki fırsatlara ek olarak şebeke bölge ekiplerinin ihtiyaçlarına yönelik ayrı bir ilanla genişletildi. Programa kabul edilen öğrenciler; İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir ve Samsun ofislerinde görev yapma imkânı bulacak. Şirket böylece genç yeteneklere farklı şehirlerde kariyer yolları sunmayı ve bölgesel yetenek havuzunu büyütmeyi hedefliyor.

İş yaşamına geçiş ve mentorluk:

Vodafone, stajı yalnızca kısa süreli bir deneyim olarak görmüyor; programa katılanlar için Discover Genç Yetenek Programı'na öncelikli adaylık gibi kariyer fırsatları sağlanıyor. Uzun dönem staj süreci; mentorluk, gerçek projelerde görev alma, kurumsal iş yapışına erken adaptasyon ve global çalışma kültürüne giriş gibi avantajlar sunuyor. Bu sayede öğrenciler, şirkette kalıcı roller için değerlendirilme şansı elde edebiliyor.

Yönetimden açıklama:

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler programla ilgili olarak şunları söyledi:

"Vodafone’da genç yeteneklere yatırım yapmak en büyük önceliklerimizden biri. Genç yetenekleri çekebilmek amacıyla güçlü bir işveren markası stratejisi oluşturmaya özen gösteriyor, gençlerin ihtiyaçlarını anlamaya ve kendimizi bu doğrultuda geliştirmeye dikkat ediyoruz. Amacımız, sunduğumuz gelişim fırsatları, istikrar ve güven ile gençler tarafından en çok tercih edilen işveren konumumuzu güçlendirmek. Uzun yıllardır devam ettirdiğimiz uzun dönem staj programıyla bugüne kadar yüzlerce gence profesyonel iş deneyimi sunduk. Öğrencilerimize hem farklı şehirlerde hem de esnek bir yapıda çalışma imkânı sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek."

Şirketin açıklaması, staj programının hem gençlerin kariyer başlangıcına somut destek sağladığını hem de Vodafone'un Türkiye genelinde yetenek havuzunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI NAZLI TLABAR GÜLER