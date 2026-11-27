60+ tazelenme üniversitesi üçüncü yılında büyüyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bünyesindeki 60+ Tazelenme Üniversitesi, üçüncü akademik yılında 107 katılımcıya ulaşarak ileri yaştaki bireylerin eğitim, sosyal ve kültürel yaşama katılımına katkı sağlamaya devam ediyor. Program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan 10 yıllık protokol kapsamında 12 Eylül 2024'te başlatılmıştı.

Programın kapsamı ve eğitim içeriği:

Başlangıçta 45 öğrenciyle faaliyetlerine başlayan program, bu yıl 30 yeni katılımla 84 kadın ve 23 erkek olmak üzere toplam 107 kişiye ulaştı. Programın koordinatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Sevda Özütürker yürütüyor. Eğitim modeli, dört yıllık ücretsiz bir yapı olarak tasarlandı; gönüllü akademisyenler haftada üç gün, toplam 12 saat ders veriyor.

Katılımcılar, sağlıklı yaş alma, dijital okuryazarlık, İngilizce, hukuk, edebiyat, finans, psikoloji, görsel sanatlar, müzik ve spor gibi farklı alanlarda ders alıyor. Eğitim faaliyetlerinin yanında düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler de programın önemli bir parçasını oluşturuyor; örnek etkinlikler arasında "Üç Kuşak Bir Masal", rölyef ve filografi sergileri ile "Erzincan Türküleri" konseri yer aldı.

Öğrenci hikâyeleri ve yönetim desteği:

Program öğrencileri arasında en ileri yaştaki katılımcı 77 yaşında. 76 yaşındaki Emine Abanus üniversite sıralarında öğrencilik heyecanını sürdürürken, 63 yaşındaki Ayla Şirin yarım kalan eğitim hayalini gerçekleştiriyor. Mehmet Çakmak ise programda edindiği bilgiler ve kurduğu dostluklarla hayata yeniden tutunduğunu belirtiyor.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, öğrencileri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve öğrencilerin talep ile önerilerini dinledi. Rektör, programa yönelik desteklerinin süreceğini belirterek emeği geçen akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Programın ilk mezunlarını 2027-2028 akademik yılında vermesi planlanıyor.

Yerel düzeyde sürdürülen bu uygulama, ileri yaştakilerin sadece bilgi edinmesini sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda kültürel paylaşım, sosyal bağlılık ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirerek yaşam boyu öğrenme ilkesini somutlaştırıyor.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN 60+ TAZELENME ÜNİVERSİTESİ, ÜÇÜNCÜ AKADEMİK YILINDA 107 ÖĞRENCİYE ULAŞARAK İLERİ YAŞTAKİ BİREYLERİN EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATA KATILIMINA KATKI SAĞLIYOR