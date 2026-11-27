DPÜ akademisyenleri Emet'te bilim şenliğine katkı sundu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğretim üyeleri, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen TÜBİTAK 4007 "Topraktan Bilime, Bilimden Geleceğe" Bilim Şenliği'ne verdikleri katkı sebebiyle ödüllendirildi. Etkinlikte görev alan Prof. Dr. Huriye Senem Aydoğu ve Doç. Dr. Hasan Bircan, öğrencilere uygulamalı deneyim sunarak bilimsel merakı güçlendirdi.

atölye çalışmalarının içeriği:

Prof. Dr. Huriye Senem Aydoğu, "Mini Motorcular" atölyesinde öğrencilerle bir araya gelerek basit elektrik motoru yapımını uygulamalı olarak anlattı. Katılımcılar, temel elektrik ve manyetizma prensiplerini pratik bir çalışma ile gözlemleme ve motor tasarımının basamaklarını deneyimleme fırsatı buldu. Atölye, öğrencilerin el becerisi ve kavramsal anlayışını destekleyecek şekilde kurgulandı.

Doç. Dr. Hasan Bircan ise "Işığın Gizemli Yolculuğu" atölyesinde optik deneyler gerçekleştirdi. Deneyler, ışığın davranışını görselleştirerek öğrencilerin optik ve fizik konularına yönelik ilgisini artırmayı hedefledi.

ödüllendirme ve teşekkürler:

Akademisyenlere plaketleri Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden tarafından takdim edildi, teşekkür belgeleri ise Proje Yürütücüsü Havva Özer tarafından verildi. İsmail Özden, öğrencilere fiziği "deneyerek ve keşfederek" öğrenme imkanı sunan akademisyenlere katkılarından dolayı teşekkür etti ve bu tür uygulamalı etkinliklerin eğitimin niteliğini artırdığına vurgu yaptı.

Etkinlik, yerel düzeyde bilimsel farkındalığı yükseltmeyi amaçlayan TÜBİTAK 4007 kapsamındaki çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi ve DPÜ'nün eğitim-öğretim dışındaki toplumsal katkılarına örnek teşkil etti.

AKADEMİSYENLERE PLAKETLERİ EMET İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İSMAİL ÖZDEN (SAĞDA) TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ.