Tavşanlılı öğrenciler atıkları projeye dönüştürdü:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Subaşı Robotics takımı, okul bünyesinde biriken atık ve kullanılmayan malzemeleri yeniden değerlendirerek kendi robotik yarışma sahalarını inşa etti. FIRST Tech Challenge (FTC) yarışmasına hazırlanan ekip, dışarıdan saha ve pota temin etmek yerine sıfır atık yaklaşımıyla hareket etti.

yarışma sahasını atıklardan inşa etme süreci:

Takım üyeleri, atık boru ve poşetleri işleyerek yarışma standartlarına uygun bir platform oluşturdu ve 1,66 metre yüksekliğinde bir pota tasarladı. Proje, hem geri dönüşümü teşvik etmeyi hem de kaynakları verimli kullanmayı amaçlayan sıfır atık çalışmasının parçası olarak yürütüldü. Şehit Polis Köksal Kaşaltı Ortaokulu öğrencisi Ömer Çetinkaya, takımın yarışmanın sadece robotik mücadeleden ibaret olmadığını, bunun aynı zamanda sosyal sorumluluk faaliyetlerini de kapsadığını vurguladı.

robot tasarımı ve çalışma prensibi:

Takımın başka bir üyesi, 7. sınıf öğrencisi Efe Bera Sönmez, tasarladıkları robotun teknik ayrıntılarını anlattı. Sönmez, robotun ön kısmında topları içine alan intake bölümünün bulunduğunu; burada servo motorla çalışan değirmen sisteminin topu, DC motorla çalışan atış mekanizmasına ittiğini belirtti. Şasemizde ise ikisi dönüş, dördü sürüş için kullanılan toplam 6 tekerlek yer alıyor ve robot kumanda ile kontrol edilerek 1,66 metre yüksekliğindeki potaya 'polen' adı verilen topların atılması hedefleniyor.

sosyal sorumluluk ve eğitim vurgusu:

Subaşı Robotics genç mentörü lise öğrencisi Kerem Adin, yarışma değerlendirilmelerinin yalnızca teknik başarıya göre yapılmadığını, sosyal sorumluluk projelerinin de önem taşıdığını aktardı. Takım üyeleri köy okullarına giderek robotlarını tanıtıyor, Arduino projeleri ve çeşitli deneyler yapıyor; çalışmalarını ise 'Kodumuz sağlam, hedefimiz zirve' sloganıyla sürdürüyorlar.

TAVŞANLILI ÖĞRENCİLER ATIK MALZEMELERDEN KENDİ ROBOTİK YARIŞMA SAHALARINI İNŞA ETTİ