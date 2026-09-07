Wonsan'da yeni muhrip: Kim Jong-un'dan donanma hamlesi

Tören ve liderin açıklamaları:

Kuzey Kore, liman kenti Wonsan'da düzenlenen törenle 5 bin tonluk nükleer kapasiteli savaş gemisi Kang Kon'u hizmete aldı. Törene ülke lideri Kim Jong-un'un yanı sıra eşi Ri Sol-ju ve kızı Ju-ae de katıldı. Kim burada yaptığı konuşmada geminin ülkenin nükleer karşı saldırı yeteneklerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Kim Jong-un, geminin rolünü tanımlarken 'Bu yeni nesil muhrip, gerektiğinde düşmanlara ölümcül bir misilleme darbesi indirmelidir' ifadelerini kullandı. Lider, güçlü bir nükleer savaş caydırıcılığının bölgenin stratejik istikrarını korumak için gerekli olduğunu belirtti ve 'Daha önce de kanıtlandığı gibi, güç dengesini sağlamak dışında barışı korumanın başka hiçbir yolu yoktur' dedi.

Konuşmasında ayrıca askeri duruşa ilişkin kararlılığı yineleyen Kim, 'Duruşumuz açıktır. Düşmanları korkutmalıyız. Korkmalılar ki; bize saldırmayı düşünemesinler bile. Mevcut ve gelecekteki tehditlere kararlılıkla yanıt verebilmek için ezici askeri gücümüzü sürekli olarak büyütmeye devam etmeliyiz' ifadelerine yer verdi.

Donanmayı güçlendirme planı ve hedef süresi:

Kim, ülke donanmasını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir planın yürürlükte olduğunu söyledi ve bu planın unsurlarını sıraladı: farklı tiplerde savaş gemilerinin inşası ve hizmete alınması, tersanelerin modernizasyonu ve altyapı inşası, deniz kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması ve yeni birliklerin kurulması. Lider, bu planın 'çağımızın başarılması gereken büyük görevleri' arasında olduğunu belirtti.

Öne çıkan ifade ise sürelendirme oldu; Kim, 'Bunu 8 ay sonra dünyaya kanıtlayacağım' diyerek donanma güçlendirme hamlesi için sekiz aylık bir zaman çizelgesi verdi. Sekiz aylık hedefin detayları hakkında somut bilgi paylaşılmadı, ancak kaynak metinde bunun ülkenin nükleer denizaltı geliştirme çalışmalarına atıfta bulunuyor olabileceği yorumları yapıldığı belirtildi.

Zamanlama ve bölgesel mesaj:

Kang Kon'un hizmete alınmasının zamanlaması da dikkat çekti. Geminin duyurusu, Kuzey Kore'nin 9 Eylül'deki 78. kuruluş yıldönümü'nden hemen önce geldi. Ayrıca törenin kamuoyuna açıklanması, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Güney Kore'nin Jeju Adası açıklarında başlattığı 5 günlük 'Freedom Edge' adlı ortak askeri tatbikatla aynı güne denk düştü.

Bu örtüşme, Pyongyang kaynaklı değerlendirmelerde törenin ve yeni muhribin bir gözdağı ve caydırıcı mesaj olarak yorumlanmasına yol açtı. Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamalar, geminin teknik kapasiteleri veya konuşlandırma planları hakkında ayrıntı vermekten kaçındı; ifadeler, daha çok stratejik niyet ve siyasi mesaj üzerine odaklandı.

KUZEY KORE, 5 BİN TONLUK NÜKLEER KAPASİTELİ SAVAŞ GEMİSİ "KANG KON"U ÜLKE LİDERİ KİM JONG-UN, EŞİ Rİ SOL-JU VE KIZI JU-AE'NİN KATILIMIYLA LİMAN KENTİ WONSAN'DA DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE ALDI.