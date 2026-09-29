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Yabancı uyruklu beş şüpheli Gaziantep merkezli üç ilde yakalandı

Gaziantep merkezli eş zamanlı baskınlarda, DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişi Kocaeli ve Nevşehir'de gözaltına alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:17

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yabancı uyruklu beş şüpheli Gaziantep merkezli üç ilde yakalandı

Gaziantep merkezli operasyonun ayrıntıları

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, Gaziantep merkezli olmak üzere Kocaeli ve Nevşehir illerini kapsayacak şekilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyonun koordinasyonu:

Operasyon, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda planlandı ve sabahın erken saatlerinde uygulandı. Baskınlarda, örgüt içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şahıslara yönelik aramalar yapıldı.

Gözaltı ve delillere el konulması:

Uygulama sonucu, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca şüphelilere ait olduğu değerlendirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil incelemeleri yetkili birimlerce yürütülmeye devam ediyor.

GAZİANTEP MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ...

GAZİANTEP MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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