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Yağışın etkisiyle Beşiktaş'ta lisenin istinat duvarı siteye devrildi

İstanbul'daki yoğun yağış sonrası Beşiktaş Akatlar'da İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin istinat duvarı bir bölüm halinde site bahçesine çöktü.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağışın etkisiyle Beşiktaş'ta lisenin istinat duvarı siteye devrildi

Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü

İstanbul'da etkili olan yoğun yağışların ardından Beşiktaş Akatlar'da bulunan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin istinat duvarının bir bölümü dün sabah saatlerinde çöktü. Duvarın sitenin bahçesine devrilmesi büyük bir gürültüye yol açtı ve çevrede kısa süreli paniğe sebep oldu.

olayın gelişimi:

Çökme anında çevreye beton ve moloz parçaları savrulurken, yakınlardaki bir evin penceresi zarar gördü. Olay sırasında bölgede bulunanlar tarafından kayda geçirilen sesler ve görüntüler, duvarın aniden yıkıldığını ortaya koydu. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

hasar ve inceleme:

Duvarın bir bölümünün yıkılması sonucu sitenin bahçesinde maddi hasar oluştu. Yetkililer olay yerinde inceleme başlattı ve olası nedenler ile güvenlik önlemleri değerlendirilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve çevredeki yapılar açısından risk değerlendirmesi yapılması planlanıyor.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN BEŞİKTAŞ’TA BİR LİSENİN İSTİNAT DUVARININ BİR...

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN BEŞİKTAŞ’TA BİR LİSENİN İSTİNAT DUVARININ BİR KISMI, SİTENİN BAHÇESİNE ÇÖKTÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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