Görüntülenen semenderin ayrıntıları:

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Umutkaya köyü kırsalında, yağış sonrası nemli toprakta nesli tehlike altında ve koruma altındaki benekli semender görüldü.

Vatandaşın kaydı:

Arazide dolaşan bir vatandaş, semenderi fark ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde semenderin arazide yavaşça ilerlediği ve bir süre sonra taşlık alanda gözden kaybolduğu görülüyor.

Doğa koşulları ve gözlem:

Yağışlı havanın ardından oluşan nemli zemin, semenderlerin yüzeye çıkmasına fırsat sağladı. Kayıt, türün bölgedeki varlığını belgeleyen kısa bir gözlem niteliğinde olup, kaydedilen birey doğal ortamında kısa süre sonra kayboldu.

Görüntü, yerel halkın dikkatini çekerek semenderin korunmasına yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlayabilir.

ELAZIĞ'DA NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ SEMENDER GÖRÜNTÜLENDİ