Çalışmanın kapsamı:

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Köyceğiz ilçesi Yayla Mahallesi’nde 1970’li yıllardan bu yana kullanılan içme suyu şebekesini yenilemek için çalışma başlattı. Proje kapsamında yaklaşık 3 bin metrelik şebeke hattı yenilenirken, mevcut altyapının ulaşmadığı sokaklara da yeni içme suyu hatları kazandırılacak.

Çalışma, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda yürütülüyor. Mahalle yaz aylarında nüfus artışı yaşadığı için özellikle yaz döneminde su altyapısındaki arızalar daha sık görülüyordu. Yenileme ile hem eskiyen hatların neden olduğu arızaların önüne geçilmesi hem de dağınık ve bireysel bağlantıların ana şebekeye dahil edilerek altyapının daha düzenli işletilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Neden gerekli oldu:

Yayla Mahallesi yaklaşık 800 metre rakımda bulunuyor ve hâlihazırda kullanılan hatlar 1970’lerden kaldığı için sık sık patlak ve arıza yaşanıyor. Engebeli arazi yapısı nedeniyle bazı sokaklarda ana şebeke hattı hiç bulunmuyor; bu durum bazı konutların, bölge sakinlerinin kendi imkânlarıyla oluşturduğu bağlantılarla su sağlamasına yol açıyordu.

Proje kapsamında eksik sokaklara yeni hatlar döşenerek dağınık bağlantılar ana şebekeye bağlanacak. Ayrıca Yayla Mahallesi deposuna ulaşan ihtiyaç fazlası suyun Köyceğiz’e aktarılması için yeni bir bağlantı oluşturulması planlanıyor. Bu adım, ilçede kuyulardan su temininde kullanılan pompaların enerji tüketimini azaltmayı amaçlıyor.

Mahalle sakinlerinin görüşleri:

Emrah Erzik, mahallede doğup büyüdüğünü belirterek, Mahalleli olarak talepler sonrasında başlatılan çalışmadan memnun olduklarını söyledi ve Büyükşehir Belediyesi ile MUSKİ’ye teşekkür etti.

Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakır ise özellikle yaz aylarında nüfus artışıyla su sıkıntısı yaşandığını, boruların çok eski olması nedeniyle sürekli patlaklar meydana geldiğini belirtti. Muhtar Çakır, başlatılan yenileme çalışmasıyla bu sorunların sona ereceğine inandıklarını ve talepleri dikkate alan Ahmet Aras ile MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül’e mahalle adına teşekkür ettiğini dile getirdi.

Yürütülen çalışmalar tamamlandığında, Yayla Mahallesi’nde içme suyu altyapısının daha güvenilir, düzenli ve enerji verimli hale gelmesi bekleniyor.

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KÖYCEĞİZ İLÇESİ YAYLA MAHALLESİ’NDE 1970’Lİ YILLARDAN BU YANA KULLANILAN İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ YENİLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.