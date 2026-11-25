Kocasinan'da organik pazarın yükselişi:

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde Erciyesevler'de kurulan Yüzde 100 Ekolojik Pazar, sağlıklı ürün üretimini ve tüketimini teşvik etme amacıyla her yıl daha fazla ilgi görüyor. Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı merkezlerden biri olan pazar, 2026 verileriyle kendi rekorunu yeniledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyeciliğin insan sağlığına hizmet etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sağlıklı nesiller ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Rakamlar ve pazar performansı:

Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın 2026 yılı verilerine göre 201 bin 73 kilo organik ürün satışı gerçekleştirildi ve 11 milyon 831 bin 570 TL ciro elde edildi. Bu rakamlar pazarın hem üretici hem tüketici açısından sürdürülebilir bir model haline geldiğini gösteriyor. Ayrıca son 12 yılda toplam 2 milyon 39 bin 791 kilo taze sebze ve meyve satışı yapıldı ve üreticiler organik satıştan 33 milyon 858 bin 372 TL gelir elde etti.

Başkan Çolakbayrakdar, pazarın başarısını üretici desteğine bağlayarak, Kocasinan'da tarımsal üretimin yüksek olduğu bir altyapı kurduklarını; ata tohumlarının korunması ve yerli tohumlardan üretimin teşvik edilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Güvenlik, sertifika ve izlenebilirlik:

Pazarın en ayırt edici özelliği, sunulan ürünlerin organik olarak yetiştirilmiş olması ve 30 çiftçinin her birinin sertifikalı olmasıdır. Başkan Çolakbayrakdar, "Yüzde 100 Ekolojik Pazar’daki 30 çiftçimizin her birinin sertifikalı olması ayrı bir değer ve önemlidir. Sertifikalı ürünlere sahip üreticiler burada satış yapabiliyor." sözleriyle sertifikasyonun pazar işleyişindeki belirleyici rolünü öne çıkardı.

Kocasinan Belediyesi'nin uyguladığı modelde üretimden satışa kadar tüm süreçlerin kayıt altına alındığı ve izlenebilirliğin sağlandığı belirtiliyor. Bu süreç, Buğday Derneği’nin oluşturduğu %100 Ekolojik Pazar Standartları ile takip ediliyor; geliştirilen veri tabanına ürünün tarih, satıcı, üretici, ürün çeşidi, miktar, fiyat ve mali belgeler gibi bilgiler işleniyor.

Denetimler ise Kocasinan Belediyesi, Buğday Derneği, proje ortakları ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılıyor; düzenli numuneler akredite laboratuvarlarda analiz ediliyor ve kalıntı tespit edilen ya da sertifika dışı ürün satan üreticiler pazardan men ediliyor. Ayrıca pazar, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği'nden bir ziraat mühendisi tarafından düzenli olarak kontrol edilmekte ve pestisit kalıntı analizleri ile ürünlerin organik niteliği doğrulanmaktadır.

Belediye politikası ve gelecek adımlar:

Çolakbayrakdar, belediye olarak tarıma verdikleri desteği vurgulayarak, "Gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için özellikle ata tohumlarının yetiştirilmesine büyük önem veriyoruz." dedi. Belediye, organik pazarın geleneksel hale gelmesini hedefleyerek hem üreticilerin gelirini artırmayı hem de tüketicilerin sağlıklı ürünlere güvenle ulaşmasını sağlamayı sürdüreceklerini açıkladı.

Erciyesevler'de yaz ve sonbahar mevsimlerinde açık olan pazar, hem yerel üretimi görünür kılması hem de şeffaf denetim mekanizmalarıyla tüketicinin güvenini pekiştirmesi bakımından örnek bir uygulama niteliği taşıyor. Türkiye genelinde İstanbul'un Şişli, Kartal ve Bakırköy ilçeleri ile Kayseri'nin Kocasinan ilçesi ve İzmit olmak üzere toplam beş merkezde bulunan model, yerel yönetimlerin sağlıklı beslenme ve sürdürülebilir tarım politikalarına katkısını gösteriyor.

KOCASİNAN BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE SAĞLIKLI ÜRÜNLERİN ÜRETİM VE TÜKETİMİNİ TEŞVİK ETMEK İÇİN KURULAN ‘YÜZDE 100 EKOLOJİK PAZAR’, HER GEÇEN YIL ARTAN BAŞARISIYLA ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRİYOR.