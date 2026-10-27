yağışta kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

Kaza yerinde yaşananlar

Kastamonu-Ankara kara yolu Ümit köyü mevkiinde yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu meydana gelen kazada, sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle hafif ticari araç bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Araç takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendi.

Kazada yaralananlar ve araç bilgisi:

İddiaya göre, aracı kullanan O.C. (61) yönetimindeki 34 CBC 737 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan E.Ö. ve K.C. ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı. Yaralananlar kaza sonrası araç içinde sıkıştı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine yapılan 112 ihbarı üzerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak bölge trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, olayın oluş nedeninin yağışlı zeminde yol yüzeyinin kayganlaşması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğunu bildirirken, soruşturma sürüyor.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı