kaza ayrıntıları:

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali A. yönetimindeki 16 CDU 853 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı.

müdahale ve yaralının durumu:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve dikkat edilmesi gerekenler:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yağışlı hava koşullarında yol yüzeyinin kayganlaşması nedeniyle sürücülerin hız ve takip mesafesine dikkat etmesi önem taşıyor.

BURSA’DA YAĞIŞ SEBEBİYLE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK TAKLA ATTI. KAZADA, SÜRÜCÜ YARALANDI.