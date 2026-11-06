Gönen'de sağanak sonrası çöken köy yolu için onarım çalışması başladı

Olay ve müdahale:

Balıkesir’in Gönen ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, Cambaz ve Fındıklı mahallelerini birbirine bağlayan Fındıklı köyü yolunda çökme meydana getirdi. Yağışların etkisini kaybetmesinin ardından, durum değerlendirmesi yapan yetkililer ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla bölgeye intikal etti ve onarım çalışmalarına başladı.

Onarımın kapsamı ve hedefleri:

Ekipler, yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için saha incelemesi yaptıktan sonra gerekli müdahaleleri planladı. Çalışmalar, yolun aynı noktada yeniden zarar görmesini önlemeye yönelik düzenlemeler ile geçici güvenlik önlemlerini kapsıyor. Yetkililer, çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak yolu tekrar trafiğe açmayı hedefliyor.

Yerel ulaşımın aksamasını en aza indirmek ve bölge halkının güvenliğini sağlamak için ilgili birimler koordineli şekilde görev yapıyor. Vatandaşlara, çalışmalar süresince alternatif güzergahları kullanmaları ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları hatırlatıldı.

GÖNEN’DE YAĞIŞLAR NEDENİYLE ÇÖKEN YOLDA ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI