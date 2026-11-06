Siirt çevre yolunda gece çarpışması: araçlarda sıkışan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

kaza anı ve ilk müdahale:

Siirt çevre yolunda gece saat 23.00 sıralarında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 56 AAB 815 plakalı hafif ticari araç ile 56 ABG 756 plakalı otomobilin karıştığı belirtildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan üç kişi yaralandı ve bazıları araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

kurtarma, tedavi ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sayısının üç olduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili ekiplerin inceleme başlattığı ve çarpışmanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SİİRT ÇEVRE YOLUNDA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA ARAÇLARDAN ÇIKARILAN YARALILAR, OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİNCE SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI.