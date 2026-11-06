Hayata ikinci şans: doğduğu gün diyalize başlayan çocuk ikinci nakille sağlığına kavuştu

ameliyat ve tedavi süreci:

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ömer Asaf Öztürk, doğduğu gün böbrekleri olmadığı için diyaliz tedavisine başlandı. Anne Emine Öztürk ile ailenin uzun süren bekleyişi ve tedavi süreci, çocuğun erken doğması — 6 buçuk aylık ve 1.300 gram olarak dünyaya gelmesi — ile başladı.

Ömer Asaf, 16 aylıkken akrabası Hüseyin Bilgin'den canlı vericiyle ilk böbrek naklini oldu ve nakledilen böbrekle yaklaşık 8 yıl yaşadı. Zaman içinde gelişen mesane sorunları ve idrar kaçağı nedeniyle çok sayıda ameliyat geçirmesine karşın ilk nakledilen böbreğin işlevi azaldı ve çocuk yeniden diyalize başlamak zorunda kaldı. Son bir yılını evde hemodiyaliz tedavisiyle geçirdi.

Beyin ölümü gerçekleşen bir kişiye ait organların bağışlanması sonucu Ömer Asaf için uygun böbrek bulundu. Acıbadem Kent Hastanesi Üroloji ve Böbrek Nakli Uzmanı Dr. Işık Özgü ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ikinci nakil başarılı geçti. Böbrek fonksiyonlarının iyi seyretmesi üzerine küçük çocuk, Organ Bağışı Haftası’nda taburcu edildi.

aile deneyimi ve duygular:

Oğlunun ikinci kez hayata tutunmasının mutluluğunu yaşayan anne Emine Öztürk, organ bekleyen ailelerin yaşadığı belirsizliğin ve sabırsız bekleyişin tarifinin zor olduğunu vurguladı. Öztürk, geceleri sürekli bir telefon beklediklerini ve telefonlarını yastıklarının altında tuttuklarını anlattı: "Tarifi mümkün olmayan duygular. Sürekli telefon başındasınız. Gece bile yastığınızın altında telefonla uyuyorsunuz. Acaba bir haber gelecek mi diye bekliyorsunuz."

Anne, empati çağrısında bulunarak "Bence insanların kendilerini bizim yerimize koyması, empati yapması çok önemli. İnsanlar geceleri çocuklarının üzerini örtmek için uyanıyor. Biz ise nefeslerini dinlemek için uyanıyoruz" dedi. Ömer Asaf’ın en büyük hayali ise arkadaşlarıyla futbol oynamak; bu hayal için hemşirelerin sürprizi dikkat çekti.

Hastane ekibinden küçük çocuğa taraftarı olduğu kulübün forması ve bir futbol topu hediye edildi. Ömer Asaf, "Arkadaşımla, kuzenlerimle futbol oynamak, parka gitmek ve eğlenmek istiyorum" diyerek bağış yapan aileye teşekkür etti: "Allah herkese nasip etsin."

organ bağışı ve bekleyen hastalar:

Dr. Işık Özgü, organ bağışının önemine dikkat çekerek Türkiye’de yaklaşık 28 bin kişinin böbrek nakli beklediğini belirtti. Özgü, kendi hastanelerinde geçen yıl nakillerin yaklaşık yüzde 15'inin kadavra bağışından yapıldığını, bu yıl ise bu oranın yüzde 20’lere ulaştığını ifade ederek artışın ümit verici olduğunu ancak daha iyi seviyelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dr. Özgü, bağış yetersizliği nedeniyle organ bekleyen hastaların hayatını kaybedebildiğine dikkat çekti ve Türkiye genelinde her gün 7-8 kişinin organ beklerken yaşamını yitirebildiğini vurgulayarak toplumda organ bağışı bilincinin artırılmasının önemini yineledi. Ömer Asaf’ın taburculuğunun Organ Bağışı Haftası’na denk gelmesini anlamlı bulduğunu ekledi.

Hikâye, bir ailenin fedakârlığı, sağlık ekibinin koordinasyonu ve bağış kararı veren ailelerin katkısıyla, doğduğu günden beri süren tedavi ve belirsizlik döneminden sonra gelen bir umut olarak kayda geçti. Ömer Asaf şimdi arkadaşlarıyla sokakta koşup oynamayı, parka gitmeyi ve futbol oynamayı bekliyor.

EN BÜYÜK HAYALİ ARKADAŞLARIYLA FUTBOL OYNAMAK OLAN KÜÇÜK ÇOCUĞA, HEMŞİRELER TARAFINDAN ORGAN BAĞIŞI HAFTASI’NDA TARAFTARI OLDUĞU KULÜP FORMASI VE TOP HEDİYE EDİLDİ.