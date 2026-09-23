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Yakutiye'de saha mesaisi geceye uzandı: başkan Dr. Mahmut Uçar vatandaşlarla buluştu

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ilçe genelindeki projeleri sahada inceledi, vatandaşların taleplerini dinledi; hizmet ve yatırımların takibini sürdürüyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Yakutiye'de saha mesaisi geceye uzandı: başkan Dr. Mahmut Uçar vatandaşlarla buluştu

saha incelemeleri ve temaslar:

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ilçe genelinde yürütülen hizmet ve yatırım çalışmalarını yerinde görmek için sahaya çıktı. Sabah saatlerinde başlayan ziyaretler akşamın geç saatlerine kadar sürdü; Uçar, çalışmaları tek tek gezerek teknik ekipten projelerin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

İncelemeler sırasında Başkan Uçar, bölge sakinleriyle bir araya gelerek doğrudan görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşların istek, talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyen Uçar, ekiplerin sahada tespit edilen ihtiyaçlara yönelik tedbirleri hızla hayata geçireceğini belirtti.

başkanın değerlendirmesi ve vurguları:

Saha ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Başkan Uçar, ilçenin refahı ve gelişimi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını ifade etti. Uçar, "Saha incelemelerimize akşam saatlerine kadar devam ettiriyoruz. İlçemiz genelinde yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızı yerinde inceleyerek hemşehrilerimizle hasbihal edip taleplerini dinledik." dedi.

Başkanın sözleri arasında özellikle şu ifade öne çıktı: "Yakutiye’miz için durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz." Bu vurgu, belediye yönetiminin saha ağırlıklı, vatandaş odaklı yaklaşımını özetliyor.

vatandaş memnuniyeti ve projelerin takibi:

Belediye yetkilileri, yürütülen projelerin ilçe çehresini değiştirecek nitelikte olduğunu ve uygulama süreçlerinin teknik ekiplerle yakın koordinasyon içinde takip edildiğini aktardı. Vatandaşlar ise çalışmalardan ve Başkan Uçar’ın sahadaki yakın ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Yakutiye Belediyesi, planlanan yatırım ve hizmetleri sahada takip etmek ve halkla doğrudan iletişim kurmak suretiyle, tespit edilen önceliklere göre adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti. Başkan Uçar’ın sahadaki yoğun mesaisi, yerel yönetimin kısa vadeli müdahalelerle hizmet kalitesini artırma hedefiyle paralel ilerliyor.

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANI DR. MAHMUT UÇAR, İLÇE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN SAHA ÇALIŞMALARINI YERİNDE...

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANI DR. MAHMUT UÇAR, İLÇE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN SAHA ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. BAŞKAN UÇAR, "YAKUTİYE’MİZ İÇİN DURMADAN, YORULMADAN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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