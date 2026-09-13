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Yalçın Koşukavak: Sivasspor karşısında puan üzüntüsü ama umut sürüyor

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig 7. haftasında Sivasspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı; Yalçın Koşukavak, kazanamadıkları için üzüntüsünü ve takımın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 19:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yalçın Koşukavak: Sivasspor karşısında puan üzüntüsü ama umut sürüyor

maçın ardından

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Yalçın Koşukavak takımı ve maçın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

koşukavak'ın değerlendirmesi:

Koşukavak, "İki takım da aslında hazırlanma konusunda lige zamana ihtiyacı olarak başladı. Sivas deplasmanı zor bir deplasman. Seyahati de zor Sivas’ın, zor geldik buraya. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Sivas’tan daha fazla pozisyona girdik. Kazanamadığımız için üzülüyorum. Kazanabilirdik, Sivasspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

maçın yankıları ve değerlendirme:

Teknik direktörün sözleri, Muğlaspor'un lige adaptasyon sürecinde olduğunu ve deplasman zorluklarının sonuç üzerinde etkili olduğunu vurguluyor. Koşukavak, takımının daha fazla pozisyon ürettiğini belirterek maçtan alınan bir puanın içinde üzüntü barındırdığını ifade etti.

Bu sonuçla Muğlaspor, deplasmanda önemli bir sınavı tamamlamış oldu; teknik ekip ve oyuncuların lig içinde aradıkları istikrarı yakalamak için zamana ihtiyaç duyduğu mesajı net biçimde ortaya çıktı. Koşukavak'ın Sivasspor'a yaptığı iyi dilekler, müsabakanın sportmenlik çerçevesinde tamamlandığını gösterdi.

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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