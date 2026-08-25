Manisa'da Perşembe Pazarı modern otoparka dönüştü, ilk iki saat ücretsiz

yenileme çalışmaları ve kapasite:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki Perşembe Pazarı alanındaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Çatı yenilemesinin yanı sıra yaklaşık 15 bin metrekare alanda sıcak asfalt uygulaması yapılan bölge, 500 araç kapasiteli modern bir otoparka dönüştü. Yenileme tamamlanmasının ardından alan hem yapı açısından güçlendi hem de otopark düzenlemesiyle daha işlevsel hale getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu çalışmaları yerinde inceleyerek bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Dutlulu, proje sürecine ilişkin bilgi verip otoparkın kullanım koşullarını açıkladı.

ücretsiz uygulamanın hedefleri:

Başkan Dutlulu, pazarın kurulmadığı haftanın 4 günü boyunca alanın ilk 2 saatinin ücretsiz olarak kullanılacağını bildirdi. Dutlulu, Maksat buradaki kaos bitsin, onun için yapıyoruz. Amacımız bunu düzeltmek. Burada insanlarımız ücretsiz bir şekilde arabalarını kullansınlar. Hem de burası rahatlasın, esnafımız daha rahat para kazansın, insanlar çok daha rahat iş yapsınlar ifadelerini kullandı.

Uygulama ile sürücüler ilk iki saat boyunca ücret ödemeden araçlarını otoparka bırakabilecek. Yetkililer, bu düzenlemenin çevre sokaklarda yaşanan park yoğunluğunu azaltmayı, bölgedeki trafik akışını rahatlatmayı ve ticari hareketliliği artırmayı hedeflediğini belirtiyor.

Bölge esnafı ve vatandaşlar gerçekleştirilen çalışmalardan ve ücretsiz otopark uygulamasından memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Dutlulu’ya teşekkür etti. Başkan Dutlulu, Daha güzel, daha modern, daha çağdaş bir Manisa için çalışmalarımız devam edecek ifadelerini kullandı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KENT MERKEZİNDEKİ PARK VE TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK AMACIYLA YENİLENEN PERŞEMBE PAZARI ALANINDA 500 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK HİZMETE AÇILDI. PAZARIN KURULMADIĞI HAFTANIN 4 GÜNÜNDE OTOPARKIN İLK 2 SAATİNİN ÜCRETSİZ OLACAĞI AÇIKLANDI.