kaza yerinde yaşananlar:

Batman’ın Kozluk ilçesinde, kara yolunun Yanıkkaya mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olay, Taşlıdere yönünden ana yola çıkan U.K. (21) idaresindeki otomobil ile Sason’dan Batman istikametine seyreden Ş.I. (45) yönetimindeki hafif ticari aracın çarpışmasıyla gerçekleşti.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada sürücüler U.K. ve Ş.I. ile araçlarda bulunan K.K. (22), A.K. (44), E.Ü. (43), A.Ü. (47), S.I. (47) ve U.Ü. (23) olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

sağlık ve güvenlik çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

inceleme:

Olayın ardından jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 8 KİŞİ YARALANDI.