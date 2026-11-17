yapay zeka görselleriyle dolandırıcılık iddiası

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, internet ve sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine ait olduğu iddia edilen yapay zeka ile üretilmiş görseller kullanılarak vatandaşların kandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, petrol, borsa ve Baykar gibi yatırım alanlarında kazanç vaadiyle para topladığı ve bu yöntemle geniş çaplı dolandırıcılık gerçekleştirdikleri değerlendiriliyor.

soruşturmanın tespitleri:

Soruşturmada, Derik ilçesinde ikamet eden bir kişinin tek başına 1.063.879 lira değerinde mağduriyeti olduğu kaydedildi. Banka hesap hareketleri ve işlem açıklamaları üzerinde yapılan incelemede, 1 Eylül 2025 - 1 Ocak 2026 dönemini kapsayan dört aylık dönemde, kaynağı dolandırıcılık olduğu anlaşılan yaklaşık 95 milyon lira tutarında işlem hareketliliği tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin suçtan elde ettikleri paraları kripto para borsaları üzerinden kripto varlıklara çevirdikleri saptandı.

operasyon ve gözaltılar:

Saptamalar doğrultusunda 17 Kasım tarihinde, Mardin merkezli olmak üzere 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hedef alınan 23 şüpheliden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Kırşehir’de 4, Adana’da 3, Balıkesir’de 3, İstanbul’da 3, Trabzon’da 2, İzmir’de 2, Antalya’da 2, Sakarya’da 1, Tekirdağ’da 1, Giresun’da 1 ve Siirt’te 1 olmak üzere toplam 11 ilde işlem yapıldığı bildirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca 17 cep telefonu, 17 sim kart ve 3 tablet ele geçirildi. Yurt dışına çıktığı tespit edilen 2 şüpheli ile ilgili yakalama çalışmaları sürerken, diğer 5 şüpheli hakkında da arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Soruşturma dosyasında, kullanılan yöntem, hedef kitleye yönelik iletişim stratejileri ve kripto üzerinden gerçekleştirilen aktarım zincirleri detaylı inceleniyor. Cumhuriyet başsavcılığının yönettiği soruşturma ilerledikçe, mağdur sayısı ve yapılan mali tespitlerin genişleyebileceği belirtiliyor.

95 MİLYON LİRALIK "YAPAY ZEKA" DOLANDIRICILIĞINA OPERASYON: 16 GÖZALTI