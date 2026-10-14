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Erzincan'da çevreyolda savrulan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

İzzetpaşa Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde 24 ACT 645 plakalı motosikletin dengesini kaybetmesi sonucu savrulan sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 08:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan'da çevreyolda savrulan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

kaza ve olay yeri:

Erzincan İzzetpaşa Mahallesi Çevreyolu Caddesinde seyir halindeki 24 ACT 645 plakalı motosikletin sürücüsü dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarına savrularak sürücü yaralandı.

ilk müdahale ve nakil:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri klâsik müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayda yaralanan kişinin sayısı 1 olarak kaydedildi ve kazanın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

ERZİNCAN’DA MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

ERZİNCAN’DA MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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