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Yaralı karaca iyileşti, doğaya geri döndü

Bartın'da bulunan yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilip iyileşmesinin ardından doğaya bırakıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yaralı karaca iyileşti, doğaya geri döndü

Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya salındı

Bartın'da yaralı halde bulunan karaca, vatandaşların ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı. Ekipler tarafından alınan hayvan, veteriner hekimler tarafından muayene edilip gereken tedaviler uygulandı.

bulunuşu ve ilk müdahale:

Karacayı bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, hayvanı güvenli bir şekilde aldıktan sonra veteriner kliniğine sevk etti. İlk kontrolde yaralanmanın tespit edilmesi üzerine yara bakımı ve destekleyici müdahaleler gerçekleştirildi.

tedavi süreci ve salınım:

Veteriner gözetiminde yürütülen tedavi ve bakım sürecinin ardından karacanın sağlık durumu düzeldi. Gerekli kontroller tamamlandığında hayvanın doğal yaşamına geri bırakılmasına karar verildi ve karaca doğaya salındı. Bu adım, hem hayvanın refahı hem de bölge ekosisteminin korunması açısından önem taşıyor.

Yetkililer, yaralı veya zayıf durumda vahşi hayvan görülmesi halinde vatandaşların ilgili kurumlara haber vermesinin, hızlı ve doğru müdahale ile canların kurtarılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

BARTIN&#039;DA YARALI HALDE BULUNAN KARACA, TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

BARTIN'DA YARALI HALDE BULUNAN KARACA, TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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