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bağcılar’da okullarda bahçe temizliği ve geleneksel oyun alanları yenilendi

Bağcılar Belediyesi, 2026-2027 eğitim yılı öncesi ilçedeki 120 devlet okulunun bahçesinde temizlik, boya ve geleneksel oyun alanları çalışması yaptı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Aslı Han

bağcılar’da okullarda bahçe temizliği ve geleneksel oyun alanları yenilendi

bağcılar'da okullarda bahçe düzenlemesi tamamlandı

Yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Bağcılar Belediyesi, ilçe genelindeki okulların dış alanlarını yenileme çalışmalarını tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü eşgüdümünde yürütülen uygulamada; bahçe temizliği, yıkama, duvar boyama ve çevre düzenlemesi gibi işlemler yapıldı. Çalışma, öğrencilerin güvenli ve daha renkli teneffüs alanlarına kavuşması amacıyla planlandı.

çalışmanın kapsamı ve uygulama detayları:

Bu yılki program kapsamında 120 devlet okulunun bahçesinde boya ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler zemin yüzeylerinde lekeleri temizledi, oyun alanlarını boyadı ve okul çevresinde bulunan konteynerlerde dezenfekte işlemleri uyguladı. Ayrıca okul duvarlarına yapılan boyama ve görsel dokunuşlarla mekânlar hem temizlendi hem de görsel olarak canlandırıldı.

geleneksel oyun alanları çizimleri yapıldı:

Bahçe düzenlemesinin bir parçası olarak okullarda çocukların oyun alışkanlıklarını destekleyecek alanlar oluşturuldu. Ekipler arasında 'yağ satarım bal satarım', 'mendil kapmaca', 'sek sek', 'yakan top' ve 'üç taş' gibi geleneksel oyunların da bulunduğu oyun gruplarını zeminlere çizdi. Bu uygulama, öğrencilerin teneffüslerde daha sosyal ve hareketli vakit geçirmesine olanak tanıyacak şekilde planlandı.

Bağcılar Belediyesi Temizlik Amiri Gökhan Yılmaz, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, sadece cadde ve sokak temizliği yapmakla kalmadıklarını; okul bahçelerinde de boyama ve temizlik desteği sağlayarak öğrenciler için daha canlı ve güvenli alanlar oluşturduklarını belirtti. Yılmaz, tüm öğrencilere ve öğretmenlere 2026-2027 eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi dileğini iletti.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM SEZONUNUN AÇILMASINA KISA BİR SÜRE KALA BAĞCILAR’DAKİ OKULLARIN BAHÇELERİ...

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM SEZONUNUN AÇILMASINA KISA BİR SÜRE KALA BAĞCILAR’DAKİ OKULLARIN BAHÇELERİ RENGARENK OLDU. BAĞCILAR BELEDİYESİ’NCE OKULLARIN BAHÇELERİNE ARALARINDA ‘YAĞ SATARIM BAL SATARIM’, ‘MENDİL KAPMACA’ VE ‘SEK SEK’ GİBİ GELENEKSEL OYUNLARIN DA OLDUĞU OYUN GRUPLARI ÇİZİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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