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Hatay’ın baraj ve göletleri sazan yavrularıyla güçlendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı projesiyle Adana Seyhan tesisi üretimi 682 bin sazan yavrusu Hatay’taki baraj ve göletlere bırakıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Hatay’ın baraj ve göletleri sazan yavrularıyla güçlendirildi

Hatay'daki balıklandırma çalışmaları:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Hatay’daki baraj ve göletlere toplam 682 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Adana Seyhan Su Ürünleri Üretim Tesisi Müdürlüğü tarafından üretilen yavrular, Reyhanlı Barajı, Yarseli Barajı, Gölbaşı Gölü, Yayladağı Barajı ve Görentaş Göleti’ne bırakıldı.

hedefler ve ekolojik etkiler:

Proje kapsamında su ürünleri kaynaklarındaki doğal türlerin ve ekolojik dengenin korunması, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve iç sulardaki balık stoklarının desteklenmesi amaçlanıyor. Bu tür toplu bırakımlar, sucul ekosistemde tür dağılımının güçlendirilmesi ve yerel stokların takviyesi açısından önem taşıyor.

Yetkililer, son 5 yılda Hatay’daki su kaynaklarına bırakılan sazan yavrusu sayısının 4 milyon 241 bine ulaştığını, önümüzdeki yıllarda da balıklandırma çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

HATAY’DAKİ BARAJ VE GÖLETLERE SAZAN BALIĞI YAVRULARIN BIRAKILDI.

HATAY’DAKİ BARAJ VE GÖLETLERE SAZAN BALIĞI YAVRULARIN BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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