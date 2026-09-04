Hatay’ın baraj ve göletleri sazan yavrularıyla güçlendirildi

Hatay'daki balıklandırma çalışmaları:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Hatay’daki baraj ve göletlere toplam 682 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Adana Seyhan Su Ürünleri Üretim Tesisi Müdürlüğü tarafından üretilen yavrular, Reyhanlı Barajı, Yarseli Barajı, Gölbaşı Gölü, Yayladağı Barajı ve Görentaş Göleti’ne bırakıldı.

hedefler ve ekolojik etkiler:

Proje kapsamında su ürünleri kaynaklarındaki doğal türlerin ve ekolojik dengenin korunması, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve iç sulardaki balık stoklarının desteklenmesi amaçlanıyor. Bu tür toplu bırakımlar, sucul ekosistemde tür dağılımının güçlendirilmesi ve yerel stokların takviyesi açısından önem taşıyor.

Yetkililer, son 5 yılda Hatay’daki su kaynaklarına bırakılan sazan yavrusu sayısının 4 milyon 241 bine ulaştığını, önümüzdeki yıllarda da balıklandırma çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

HATAY’DAKİ BARAJ VE GÖLETLERE SAZAN BALIĞI YAVRULARIN BIRAKILDI.