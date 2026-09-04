Söke'de okul çevrelerinde gıda güvenliği denetimleri yoğunlaştırıldı

Okul çevrelerinde kapsamlı denetim

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Birimi ekipleri, yeni eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala okul çevrelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerin amacı, öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak olarak açıklandı.

Denetim kapsamı ve öncelikler:

Ekipler, öğrencilerin yoğun bulunduğu bölgelerdeki işletmeleri ziyaret ederek hizmet koşullarını ve satılan ürünlerin güvenlik yönlerini inceledi. Denetimlerde tespit edilen hususların giderilmesi, eksiklerin tamamlanması ve olası risklerin önlenmesi için işletmelere yönlendirmeler yapıldı.

sürdürülme taahhüdü:

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrenci sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin yeni eğitim-öğretim döneminde de aralıksız devam edeceği belirtildi.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, OKUL ÇEVRELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN GIDA İŞLETMELERİNİ DENETLEDİ.