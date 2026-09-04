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Kayseri’de yazın zirve günü 23 ağustos: Yeşilhisar 37.7 dereceyle en sıcak ilçe

Meteoroloji 7. Bölge Şube Müdürü Mehmet Bütüner, 2026 yazında en sıcak günün 23 Ağustos olduğunu; Yeşilhisar'da 37.7°C, merkezde 36.1°C ölçüldüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Kayseri’de yazın zirve günü 23 ağustos: Yeşilhisar 37.7 dereceyle en sıcak ilçe

Kayseri'de yazın sıcaklık görünümü

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Bütüner 2026 yazına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Bütüner, haziran ayından itibaren değerlendirilen dönemde sıcaklıkların geçen yıla göre biraz daha serin seyrettiğini ancak mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olduğunu belirtti.

En sıcak gün ve ilçeler:

Bütüner, Kayseri için yazın en sıcak gününün 23 Ağustos olduğunu söyledi. Buna göre en yüksek sıcaklık Yeşilhisar ilçesinde 37.7 santigrat derece olarak kaydedildi. Kayseri merkezinde aynı gün ölçülen en yüksek değer ise 36.1 santigrat derece oldu. Bu veriler, bölge genelinde yaz boyunca bazı günlerin özellikle iç kesim ve düşük rakımlarda belirgin şekilde ısındığını gösteriyor.

Haftalık hava tahmini ve beklentiler:

Bölge müdürlüğünün tahminlerine göre önümüzdeki bir hafta boyunca hava genelde az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı bulutlu olacak. Günlük maksimum sıcaklıkların 27 ile 30 derece arasında seyretmesi, yüksek rakımlı yerlerde ise bu değerlere göre birkaç derece daha düşük olması bekleniyor. Gece ve sabah en düşük sıcaklıkların ise 12 ile 14 derece aralığında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarların genel olarak hafif-orta kuvvette olacağı, zaman zaman kuzeyli yönlerden 30-40 km/saat hızında kısa süreli kuvvetli rüzgar görülme ihtimali bulunduğu ifade edildi. Bölge için yağış beklenmiyor; yüksek kesimlerde ise parçalı bulutlu bir hava tahmini yapıldı.

Mevcut veriler, Kayseri'de yazın özellikle Ağustos ayının bazı günlerinde yüksek ısıların hissedildiğini doğruluyor; önümüzdeki günlerde ise daha ılıman bir seyir bekleniyor.

KAYSERİ’DE YAZIN EN SICAK GÜNÜ 23 AĞUSTOS OLDU

KAYSERİ’DE YAZIN EN SICAK GÜNÜ 23 AĞUSTOS OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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