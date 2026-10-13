Yargıtay'dan onay: eşini uçurumdan iterek öldüren sanığın cezası kesinleşti

Yargıtay kararıyla ceza sabitlendi

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yalova’nın Altınova ilçesinde eşini uçurumdan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Erdal Necip Sözer hakkındaki hükmü oy birliğiyle onadı. Kararda hükme 'kadına karşı' ibaresinin eklenmesiyle karar düzeltilmiş şekilde kesinleşti.

olayın seyri:

Olay, 24 Ocak 2023 tarihinde Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde meydana geldi. Olayda hayatını kaybeden Semiha Sözer (34) ile eşi Erdal Necip Sözer (41) kayalıklarda birlikte bulunuyordu. Sanık ifadesinde fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıklara çıktıklarını belirtmişti.

Soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyeti, ölümün kaza veya intihar sonucu olmadığı; Semiha Sözer’in itilmesi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine vardı. Olayın ardından yapılan incelemelerde ve keşifte sanık olay günü yaşananları kayalıklar üzerinde göstererek anlattı.

hukuki süreç ve gerekçeler:

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Ocak 2025 tarihli kararında sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Dosya, Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin 8 Mayıs 2025 tarihli kararının ardından temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay incelemesinde hüküm, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-f maddesi kapsamında eşe karşı işlenen kasten öldürme suçuna ilişkin değerlendirme ile birlikte 'kadına karşı' ibaresi eklenerek onandı.

Yargıtay ayrıca sanığın talep ettiği iyi hâl indirimi talebini reddetti, böylece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu.

son durum ve sonuç:

Yargıtay’ın oy birliğiyle aldığı kararla birlikte Erdal Necip Sözer'e verilen ceza kesinleşti. Ölen Semiha Sözer, Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, ölümünün ardından burada defnedilmişti.

Davada bilirkişi raporları, keşif tutanakları ve mahkeme kararları kararın dayanaklarını oluştururken, Yargıtay kararı dosyadaki değerlendirmeleri teyit ederek hükmü onadı.

DAVA SÜRECİNDE OLAY YERİNDE KEŞİF GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ, SANIK ERDAL NECİP SÖZER KAYALIKLAR ÜZERİNDE DÜŞME NOKTASINI GÖSTEREREK OLAY GÜNÜ YAŞANANLARI ANLATMIŞTI. KEŞİF SIRASINDA HAKİM VE BİLİRKİŞİ HEYETİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNMUŞTU.