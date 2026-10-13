Dolar 49,3371 -0,04%
Euro 55,2332 +0,33%
Bist 12.213,97 +0,52%
Altın Gram 6.679,43 +0,48%
EUR/USD 1,1184 +0,21%
Brent Petrol 104,93 -1,61%
--°

Yargıtay'dan onay: eşini uçurumdan iterek öldüren sanığın cezası kesinleşti

Yargıtay, Altınova'da eşini uçurumdan iterek öldüren Erdal Necip Sözer'in müebbet cezasını 'kadına karşı' ibaresiyle onadı; iyi hâl indirimi reddedildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:30

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 09:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yargıtay'dan onay: eşini uçurumdan iterek öldüren sanığın cezası kesinleşti

Yargıtay kararıyla ceza sabitlendi

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yalova’nın Altınova ilçesinde eşini uçurumdan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Erdal Necip Sözer hakkındaki hükmü oy birliğiyle onadı. Kararda hükme 'kadına karşı' ibaresinin eklenmesiyle karar düzeltilmiş şekilde kesinleşti.

olayın seyri:

Olay, 24 Ocak 2023 tarihinde Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde meydana geldi. Olayda hayatını kaybeden Semiha Sözer (34) ile eşi Erdal Necip Sözer (41) kayalıklarda birlikte bulunuyordu. Sanık ifadesinde fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıklara çıktıklarını belirtmişti.

Soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyeti, ölümün kaza veya intihar sonucu olmadığı; Semiha Sözer’in itilmesi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine vardı. Olayın ardından yapılan incelemelerde ve keşifte sanık olay günü yaşananları kayalıklar üzerinde göstererek anlattı.

hukuki süreç ve gerekçeler:

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Ocak 2025 tarihli kararında sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Dosya, Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin 8 Mayıs 2025 tarihli kararının ardından temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay incelemesinde hüküm, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-f maddesi kapsamında eşe karşı işlenen kasten öldürme suçuna ilişkin değerlendirme ile birlikte 'kadına karşı' ibaresi eklenerek onandı.

Yargıtay ayrıca sanığın talep ettiği iyi hâl indirimi talebini reddetti, böylece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu.

son durum ve sonuç:

Yargıtay’ın oy birliğiyle aldığı kararla birlikte Erdal Necip Sözer'e verilen ceza kesinleşti. Ölen Semiha Sözer, Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, ölümünün ardından burada defnedilmişti.

Davada bilirkişi raporları, keşif tutanakları ve mahkeme kararları kararın dayanaklarını oluştururken, Yargıtay kararı dosyadaki değerlendirmeleri teyit ederek hükmü onadı.

DAVA SÜRECİNDE OLAY YERİNDE KEŞİF GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ, SANIK ERDAL NECİP SÖZER KAYALIKLAR ÜZERİNDE...

DAVA SÜRECİNDE OLAY YERİNDE KEŞİF GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ, SANIK ERDAL NECİP SÖZER KAYALIKLAR ÜZERİNDE DÜŞME NOKTASINI GÖSTEREREK OLAY GÜNÜ YAŞANANLARI ANLATMIŞTI. KEŞİF SIRASINDA HAKİM VE BİLİRKİŞİ HEYETİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNMUŞTU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yıkım soruşturmalarında 7 ilde eş zamanlı operasyon: 14 tutuklama
images

Düğün süslemeli otomobil direğe çarpıp refüjü aşıp karşı şeride geçti
images

Bilecik'te küçük sanayi sitesi kavşağında vinçle ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
images

Gıda yüklü tırın paletleri arasından çıkan 95 bin paketlik kaçak e-tütün

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Belgelendirme ile ustalık buluşuyor: AESOB sınav merkezi mesleki yeterliliği yaygınlaştırıyor

Deprem bölgesinde çocuklara neşe: Nurdağı ve İslahiye'de etkinlikler

Kansızlık hastalık değil, vücudun uyarısıdır

İscehisar çiftçilerine sertifikalı tohumla verim artırma desteği

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi