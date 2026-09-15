Dolar 48,6342 +0,02%
Euro 56,1763 +0,06%
Bist 14.014,51 -1,55%
Altın Gram 6.760,17 -0,65%
EUR/USD 1,1545 -0,10%
Brent Petrol 101,32 +0,33%
--°

Yarım asırlık motor ustasının yolu: Devrek'te 20'den fazla çırak yetiştirdi, yılın ahisi oldu

12 yaşında başladığı sanayide 22'sinde dükkan açan Hidayet Kışlalı, 45 yılda 20'den fazla usta yetiştirip 39. Ahilik Haftası'nda yılın ahisi seçildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:46

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 11:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yarım asırlık motor ustasının yolu: Devrek'te 20'den fazla çırak yetiştirdi, yılın ahisi oldu

Devrek'te 45 yıllık motor ustasının öyküsü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 12 yaşında çırak olarak işe başlayan Hidayet Kışlalı, genç yaşta görevinin sorumluluğunu üstlenip 22 yaşında kendi dükkanının kepengini indirdi. Bugün 67 yaşında olan usta, yarım asırlık meslek hayatında hem tamir-rötuş hem de ustalık öğreticiliğini bir arada yürüttü.

Ustalık ve çırak yetiştirme:

Elleri motor yağıyla tanıştığında daha çocuk sayılacak bir yaşta olan Kışlalı, çıraklık ve kalfalık dönemlerinde öğrendiklerini sonraki kuşaklara aktardı. Meslek hayatı boyunca 20'den fazla genci ustalık seviyesine taşıdı; yetiştirdiği ustaların bir kısmı Devrek'te, bir kısmı ise yurt dışında mesleklerine devam ediyor. Onun atölyesi, ilçede mesleki eğitimin ve usta-çırak ilişkisinin yaşayan örneklerinden biri haline geldi.

İş yapış biçimi, gençlere yaklaşımı ve mesleğin inceliklerini öğretmedeki titizliği, sanayi sitesinde saygın bir yer edinmesini sağladı. Kışlalı, mesleğe adadığı yılların karşılığını sadece iş hacmiyle değil, yetiştirdiği insanlarla da ölçüyor.

Ahilik Haftası ve yılın ahisi seçilmesi:

Bu uzun soluklu emek, 39. Ahilik Haftası kapsamında yapılan değerlendirmede taçlandı. Devrek Esnaf Odası tarafından aday gösterilen Kışlalı, ilde oluşturulan jüri tarafından yılın ahisi seçildi. Aday gösterilme sürecinde Esnaf Odası Başkanı Recep Yüksel'in titiz çalışması öne çıktı ve jüri kararıyla ödül ona verildi.

Seçim sonrası duygularını paylaşan Kışlalı, '45 yıldan bu yana motor ustası olarak sanayide vatandaşlara hizmet veriyorum. Şimdiye kadar 20'den fazla genci ustalık derecesine kadar hep yanlarında yetiştirdim. Bu sene 39. Ahilik Haftası'nda Devrek Esnaf Odası tarafından aday gösterildim ve ildeki jüri tarafından yılın ahisi seçildim. Öncelikle beni aday gösteren Esnaf Odası Başkanı Recep Yüksel'e, ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun'a ve İl Ticaret Müdürü İsmail Maden'e teşekkür ediyorum' diye ifade etti.

Devrek Esnaf Odası Başkanı Recep Yüksel de yapılan titiz değerlendirmeyi ve Kışlalı'nın 45 yıllık emek ve örnekliğini vurgulayarak, il jürisinin ustayı yılın ahisi seçtiğini belirtti. Yerel ölçekli bu takdir, hem Kışlalı'nın hem de ilçedeki zanaat geleneğinin görünürlüğünü artırdı.

Ustanın hikayesi, küçük yaşta başlayıp yılmaz bir çalışma ve kuşaklar arası aktarım sayesinde mesleğin sürdürülebilirliğine katkı veren örnek bir yaşam öyküsü olarak öne çıkıyor. Devrek sanayi sitesinde başlayan serüven, bugün hem yerel ekonomiye hem de mesleki kültüre somut izler bırakmış durumda.

ZONGULDAK&#039;IN DEVREK İLÇESİNDE 12 YAŞINDA ÇIRAK OLARAK BAŞLADIĞI SANAYİ SİTESİNDE 22 YAŞINDA İLK...

ZONGULDAK'IN DEVREK İLÇESİNDE 12 YAŞINDA ÇIRAK OLARAK BAŞLADIĞI SANAYİ SİTESİNDE 22 YAŞINDA İLK DÜKKANINI AÇAN 67 YAŞINDAKİ HİDAYET KIŞLALI, 45 YILDA 20'DEN FAZLA USTA YETİŞTİRDİ. KIŞLALI, 39. AHİLİK HAFTASI'NDA YILIN AHİSİ SEÇİLMENİN GURURUNU YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düğünde takı yerine av köpeği verildi
images

Burhaniye esnafından yeni jandarma komutanına nezaket ziyareti
images

Adıyaman'da eski mahalleler modern konutlarla yeniden şekillendi
images

Vali Sözer'den ahilik vurgusu: esnafın emeği gelecek nesillere taşınmalı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aranan firari Kağıthane'de JASAT takibiyle yakalandı

Başkan Balaban okula dönüşte miniklerin heyecanına ortak oldu

İstanbul Havalimanı'nda 51,5 kilo kokain ele geçirildi, pilot kıyafetli zanlı aranıyor

Fatih'te işhanında döviz bürosunda silahlı çatışma: iki ölü, iki yaralı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi