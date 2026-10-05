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yasin kol: MASAK kayıtlarına ve bahis iddialarına ilişkin suçlamaları reddetti

MHK soruşturması kapsamında ifadesi alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, MASAK verilerindeki yüksek işlem tespitlerini ve yasa dışı bahis iddialarını reddetti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

yasin kol: MASAK kayıtlarına ve bahis iddialarına ilişkin suçlamaları reddetti

Yasin Kol'un emniyet ifadesi

Süper Lig hakemi Yasin Kol, MHK soruşturması kapsamında emniyette verdiği ifadede hakkındaki iddiaları kabul etmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında MASAK verilerinde 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlemde toplam 135 milyon liralık işlem hacmi tespit edildiğinin sorulması üzerine Kol, bu tespitlerin kendisine ait olmadığını savundu.

MASAK işlemleri ve Kol'un savunması:

Kol, ilgili tespitlere ilişkin olarak "Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir" ifadelerini kullandı. Kol, hesaplarındaki yüksek işlem hacminin kendisine yüklenmesini kabul etmediğini belirtti.

İletişim iddiaları ve MHK uygulaması:

Eski hakem Eren Acar'ın, Ferhat Gündoğdu aracılığıyla kendisini yönlendirdiği ve maç öncesi-sonrası FaceTime görüşmeleri yaptığı yönündeki beyanlar da sorulan Kol, bu iddiayı "tamamen asılsız" olarak nitelendirdi. Kol, "Benim kimse maçtan önce ya da sonra arayıp maçta nasıl davranacağım konusunda bir talimat vermedi. Veremez de" dedi.

WhatsApp yazışmalarıyla ilgili olarak ise Kol, MHK başkanının derbi ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce hakemle görüşerek kadro uyumuna dair öneri istediğini anlattı. Kol, "İyi anlaştığım hakem arkadaşlarımı MHK başkanına sundum, onun onayı ile maçları yönettim. Yukarıdaki konuşma içeriği bundan ibarettir" diye savunma yaptı.

Kol, para transferleri üzerinden "yasa dışı bahis" ile ilişkilendirildiği yönündeki kanaati de reddetti: "Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim." İfadesinin sonunda Kol, "Benim hayatım boyunca yasal veya yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmamıştır. Herhangi bir platformda da hesabım bulunmamaktadır. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" sözleriyle iddiaları tekrar reddetti.

İfade içeriği, soruşturmanın devam ettiği ve iddiaların hâlen savcılık incelemesinde olduğu bilgisiyle dosyada yer aldı.

Yasin Kol suçlamaları reddetti: &quot;Yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmadı&quot;

Yasin Kol suçlamaları reddetti: "Yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmadı"

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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