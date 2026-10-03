Akçadağ Doğanlar'da sulama yatırımı 5 bin dönümü hayatlandırdı

Malatya Büyükşehir'ten kırsala su desteği:

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Akçadağ ilçesi Doğanlar Mahallesi ve çevresinde yeni sulama altyapısı yatırımlarını tamamladı. Başkan Sami Er öncülüğünde yürütülen proje kapsamında bölge üreticilerinin tarlalarına suyun düzenli ve etkin ulaşması hedeflendi.

Projenin teknik detayları:

Yapılan çalışmalar neticesinde Doğanlar Mahallesi ve çevresine 4 adet sulama havuzu inşa edildi ve toplam 6 bin 120 metre boru hattı döşendi. Bu altyapı sayesinde yaklaşık 5 bin dönüm arazi sulamaya açıldı; suyun daha verimli kullanılması ve sulama maliyetlerinde azalma sağlanması amaçlandı.

Hedeflenen etkiler:

Projeyle suyun tarlalara düzenli ulaşması sağlanırken, üreticilerin sulama maliyetlerinin azalması ve tarımsal verimliliğin artması bekleniyor. Belediye yetkilileri, modern sulama yatırımlarının kırsal ekonomiye doğrudan katkı sunduğunu vurguladı.

Üreticilerin değerlendirmeleri:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, üreticilerin yanında olduklarını belirterek, "Üreticimizin emeğini bereketle buluşturmak için modern sulama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akçadağ Doğanlar Mahallemiz ve çevresinde 4 adet havuz ve toplam 6 bin 120 metre boru döşeyerek suyun daha verimli kullanılmasını, tarlalara düzenli ve etkin şekilde ulaşmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

Doğanlar Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan çalışmanın köy için hayatî önem taşıdığını söyleyerek, "Köyümüzün en büyük eksikliği sulama suyuydu. Ne boru ne havuz, hiçbir şey yoktu. 6 bin 120 metre boru ve 4 havuz temin ettik. Beş bin dönüm arazi bunlarla beraber sulamaya kavuştu" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de yatırımdan memnuniyetini dile getirdi. Üreticilerden Hasan Tuncal, "Buraya yapılan hizmetten çok memnun olduk. İnsanlar kadar ağaçlar da faydalandı, üretimimiz arttı, köye dönüşümüz daha hevesi geldi. Su hayat yani" derken; Osman Kırteke ise eski dönemlerde sulamada yaşanan güçlükleri hatırlatarak, "Şimdi rahatlıkla eskiye göre bin kat verim alabiliyoruz" şeklinde görüş bildirdi.

Yerel görüşlere göre yapılan altyapı çalışmaları, hem üretimde artış hem de köy yaşamında canlanma etkisi yarattı. Belediye ve mahalle temsilcileri, benzer yatırımların sürdürüleceğini belirterek kırsal kalkınma hedeflerine vurgu yaptı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN AKÇADAĞ DOĞANLAR’DA TARIMSAL ÜRETİME CAN SUYU