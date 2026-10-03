Polatlı'da muhtar drenaj çalışmasında göçükte yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Polatlı ilçesi Müslüm Mahallesi'nde, ASKİ ekiplerince yürütülen drenaj çalışması sırasında kazılan kanalda göçük meydana geldi. Çalışmaları takip eden mahalle muhtarı 50 yaşındaki Tufan Bahçeci göçük altında kaldı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan Bahçeci'nin yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili olarak polis ve ilgili kurumlar tarafından soruşturma başlatıldı; göçüğün nedeni henüz belirlenemedi.

TUFAN BAHÇECİ HAYATINI KAYBETTİ.