Polatlı'da muhtar drenaj çalışmasında göçükte yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:
Polatlı ilçesi Müslüm Mahallesi'nde, ASKİ ekiplerince yürütülen drenaj çalışması sırasında kazılan kanalda göçük meydana geldi. Çalışmaları takip eden mahalle muhtarı 50 yaşındaki Tufan Bahçeci göçük altında kaldı.
Müdahale ve soruşturma:
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan Bahçeci'nin yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili olarak polis ve ilgili kurumlar tarafından soruşturma başlatıldı; göçüğün nedeni henüz belirlenemedi.
TUFAN BAHÇECİ HAYATINI KAYBETTİ.
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