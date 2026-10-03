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Çiğli'de drift denetimi: 17 araç trafikten men edildi

İzmir Çiğli'de havadan ve yerden yapılan denetimde yaklaşık 150 araç kontrol edildi; 67 sürücüye ceza uygulandı, 17 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çiğli'de drift denetimi: 17 araç trafikten men edildi

Denetimin kapsamı:

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan drift uygulamalarına karşı yoğun bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, dün saat 20.00 ile 24.00 arasında sürücülerin toplanma noktalarını hem havadan hem yerden kuşatıp, şüpheli araçları tek tek kontrol etti.

Uygulamada yaklaşık 150 araç üzerinde inceleme yapıldı; araç ve sürücülerin trafik kurallarına uygunluğu detaylı şekilde değerlendirildi. Denetimin saha organizasyonu, benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla belirlenen toplanma alanlarında yoğunlaştı.

Sonuçlar ve yaptırımlar:

Yapılan kontrollerde kuralları ihlal eden sürücülere müsamaha gösterilmedi. Toplam 67 sürücü ve araca çeşitli trafik idari para cezaları uygulandı. Drift yaptığı tespit edilen 7 sürücüye işlem yapılırken, alkollü araç kullanan 2 sürücü hakkında da işlem başlatıldı.

Denetimler sonucunda güvenlik riski teşkil eden 17 araç trafikten men edildi. Trafikten men edilen araçların alınmasıyla bölgedeki yasa dışı yarış ve tehlikeli manevra riskinin azaltılması hedefleniyor.

Geleceğe yönelik mesaj:

Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların süreceğini ve trafik güvenliğini hiçe sayan davranışlara karşı kararlı olunacağını vurguladı. Vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.

İZMİR&#039;İN ÇİĞLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DRİFT YAPARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE...

İZMİR'İN ÇİĞLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DRİFT YAPARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK HAVADAN VE YERDEN YAPILAN DENETİMLERDE TOPLAM 67 SÜRÜCÜ VE ARACA CEZA KESİLİRKEN, 17 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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