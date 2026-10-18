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Yavruturna'da bıçaklı saldırı: 18 yaşındaki yabancı uyruklu genç tedavi altında

Çorum Yavruturna Mahallesi'nde 18 yaşındaki yabancı uyruklu R.H., kimliği belirlenemeyen kişinin bıçaklı saldırısında yaralandı; sağlık durumu iyi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 02:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yavruturna'da bıçaklı saldırı: 18 yaşındaki yabancı uyruklu genç tedavi altında

Yavruturna'da bıçaklı saldırı

Çorum'un Yavruturna Mahallesi Kulaksız 1. Sokak'ta meydana gelen olayda, 18 yaşındaki yabancı uyruklu R.H. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

olayın seyri:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ilk müdahale ve soruşturma:

Hastanede tedaviye alınan R.H.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekiplerince saldırganın kimliğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

ÇORUM&#039;DA 18 YAŞINDAKİ YABANCI UYRUKLU GENÇ, TANIMADIĞINI İDDİA ETTİĞİ BİR KİŞİNİN BIÇAKLI...

ÇORUM'DA 18 YAŞINDAKİ YABANCI UYRUKLU GENÇ, TANIMADIĞINI İDDİA ETTİĞİ BİR KİŞİNİN BIÇAKLI SALDIRISI SONUCU YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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