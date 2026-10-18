Yavruturna'da bıçaklı saldırı: 18 yaşındaki yabancı uyruklu genç tedavi altında

Yavruturna'da bıçaklı saldırı

Çorum'un Yavruturna Mahallesi Kulaksız 1. Sokak'ta meydana gelen olayda, 18 yaşındaki yabancı uyruklu R.H. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

olayın seyri:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ilk müdahale ve soruşturma:

Hastanede tedaviye alınan R.H.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekiplerince saldırganın kimliğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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