Yaya geçidinde çarpışma: Beylikdüzü'nde elektrikli scooterlı genç kız yoğun bakımda

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 18 Ağustos Salı sabahı meydana gelen kazada, işe gitmek için elektrikli scooter kullanan Tülin Şık (18), yaya geçidinden karşıya geçerken bir servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, saat 07.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre, Tülin Şık bulvardaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken, sürücüsü İsmail D. olan servis minibüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yola savrularak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Genç kız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ve yaklaşık bir haftadır yaşam mücadelesi veriyor; hastanedeki tedavisi boyunca hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan servis minibüsü sürücüsü İsmail D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elektrikli scooterla yaya geçidinden geçen Tülin Şık'a minibüsün çarpması ve çarpmanın ardından genç kızın yola savrulması görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

OLAY YERİ