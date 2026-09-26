Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Yaya geçidinde son anda kurtuluş: Diyarbakır'da tehlikeli anlar

Diyarbakır Yenişehir'de Elazığ Bulvarı'ndaki yaya geçidinde karşıya geçen kişi, üstüne gelen aracı son anda fark edip geri döndü; kaydedildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:13

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 16:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yaya geçidinde son anda kurtuluş: Diyarbakır'da tehlikeli anlar

Olayın gelişimi:

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Elazığ Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişi, yolun ortasına geldiği sırada önüne gelen aracı fark etti. Kısa bir refleksle geri çekilen vatandaş, aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Görüntülerin kaydı ve önemi:

Olayın tamamı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, sürücü-tedbir ve yaya farkındalığının hayati önemini ortaya koyuyor ve benzer vakaların önüne geçilmesi için dikkat çekici nitelik taşıyor.

Bu tür anlar, yaya geçitlerinde hem yayaların hem de sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor; yetkililerin ve trafik güvenliği uzmanlarının uyarıları, pratik önlemler ve farkındalık kampanyalarıyla desteklenmeli.

DİYARBAKIR&#039;DA YAYA GEÇİDİNDEN GEÇMEYE ÇALIŞAN ŞAHSIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

DİYARBAKIR'DA YAYA GEÇİDİNDEN GEÇMEYE ÇALIŞAN ŞAHSIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esenler'de bıçakla polise yürüyen şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
images

Kovalamaca sonrası Gaziantep'te okul bahçesinde çatıştı, yakalanmaktan korkup ke...
images

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldır...
images

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Körfez güvenliği dünya barışının ayrılmaz parçasıdır diyen Suudi bakanın bölgesel güvenlik çağrısı

Esenler'de bıçakla polise yürüyen şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

Kovalamaca sonrası Gaziantep'te okul bahçesinde çatıştı, yakalanmaktan korkup kendini vurdu

Terme'nin yükselen yıldızı Göknur Gülten WAKO'da altına uzandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı