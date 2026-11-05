Yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler: Erzincan-Çayırlı yolu beyaza büründü

kar yağışının etkisi:

Erzincan'da etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde hayatı ve doğayı beyaza bürüdü. Erzincan-Çayırlı kara yolu ile çevresindeki alanlarda, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ince beyaz örtüler oluştu ve bölge kartpostallık görüntülere sahne oldu.

yol ve çevre:

Bölgede etkisini gösteren yağış, kara yolu ve çevresindeki arazileri kaplayarak doğal bir örtü oluşturdu. Ağaçların, tarlaların ve yol kenarının beyaza dönüşmesiyle manzara belirginleşti ve bölge sakinleri için görsel bir değişim ortaya çıktı.

vatandaşların anları:

Yoldan geçen vatandaşlar oluşan manzarayı fırsat bilerek karla kaplanan alanlarda kartopu oynadı. Bir süre karın keyfini çıkaran kişiler, alanda eğlenceli anlar yaşadı ve beyaz örtünün sunduğu atmosferi deneyimledi.

ERZİNCAN-ÇAYIRLI KARA YOLU KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ