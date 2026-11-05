Gönüllülük ve dayanışma mesajlarıyla Kızılay haftası kutlandı

Adana'da Gençlik Meydanı'nda bir araya geldiler

Türk Kızılayı tarafından 29 Ekim-4 Kasım Kızılay haftası kapsamında Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde bulunan Gençlik Meydanı'nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, kent sakinlerinin ilgisini çekerken, organizasyona Kızılay Adana Şubesi yetkilileri, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program akışı:

Etkinlikte bando ekibi sevilen parçaları seslendirirken, Cebesoy İlkokulu öğrencileri de sahnede şarkılar söyledi. Sahada görev alan Kızılay gönüllüleri bilgilendirme stantlarında ziyaretçilerle buluştu ve katılımcılara Kızılay çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Vurgu: dayanışma ve gönüllülük:

Programda konuşan Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, etkinliğin amacının toplumda dayanışma kültürünü büyütmek ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı. Saygılı'nın açıklamaları, Kızılay'ın yerel düzeydeki faaliyetlerinin ve gönüllü katılımının önemine dikkat çekti.

Etkinlik, hem müzik ve çocuk performanslarıyla hem de Kızılay temsilcilerinin halkla doğrudan temas kurmasıyla sade ama etkili bir kutlama olarak değerlendirildi. Organizasyon, Kızılay'ın toplum sağlığı ve yardım çalışmalarına dikkat çekmeyi sürdürdü.

ADANA’DA TÜRK KIZILAY TARAFINDAN 29 EKİM-4 KASIM KIZILAY HAFTASI DOLAYISIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ.