Yazıcıoğlu davasında mahkeme nakil talebini reddetti; aile birleştirme istedi

Kahramanmaraş'ta 19. duruşma: süreç ve katılımcılar:

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 19. duruşmasına merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan bazıları salonda hazır bulunurken, başka bir davada mahkum edilen tutuksuz sanık Davut U. ile SEGBİS aracılığıyla bağlanan sanıklar arasında yer aldı. Sanık Davut U. duruşmada suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Ailenin talepleri ve savunmanın eleştirileri:

Ailenin avukatlarından Kemal Yavuz, mahkemedeki sözlerinde yürütülen yargılamanın kapsamını ve soruşturmadaki eksiklikleri sert bir dille eleştirdi. Yavuz, mevcut dosyanın ana soruşturma dosyasıyla birleştirilmesini talep ederek olayın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. İfadelerinde 'Bu yargılamanın bu şekilde yürütülmesi büyük bir yetersizliktir' diyerek soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi eksikliğine dikkat çekti.

Yavuz, arama ve kurtarma çalışmalarının yönlendirilmesi, ihbarların takibi ve enkazın korunması konularında yeterli araştırma yapılmadığını öne sürdü. Ayrıca GPS cihazlarının kaybolması, bazı kişilerin bulunmasının engellenmesi ve FETÖ'nün soruşturmaya etkisine ilişkin ciddi kuşkuların bulunduğunu belirtti. Avukat, Göksun dosyasıyla birleştirme yapıldığını anımsatarak, ana soruşturmanın tamamlanmasının zaman alabileceğini, bu nedenle mevcut dosyanın ana dosyayla birleştirilmesinin adil yargılama bakımından daha doğru olacağını savundu.

Yavuz'un ifadeleri sırasında dosyayla ilgili olarak 'Dosyanın her yerinden FETÖ fışkırıyor' şeklindeki değerlendirme de mahkeme tutanaklarına geçti. Ailenin diğer avukatları da benzer gerekçelerle dosyanın Ankara'ya nakledilmesini talep etti.

Mahkeme kararı ve duruşmanın ertelenmesi:

İddia makamı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/140958 soruşturma sayılı dosyasının bekletici mesele yapılmasını talep etti. Mahkeme talepleri değerlendirdikten sonra, yargılamanın nakline ilişkin istemi reddetti. Böylece Kahramanmaraş'taki yerel yargılama yoluyla sürecin devam etmesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek dosyanın seyrine ilişkin ilave değerlendirmeler için zaman tanıdı. Bir sonraki duruşma 31 Mart 2027 tarihine ertelendi.

Yargılamanın bundan sonraki aşamasında tarafların birleştirme talebine ilişkin argümanları, bekletici mesele talebinin sonucu ve soruşturma dosyasının ilerleyişi sürecin belirleyici unsurları olacak.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) KURUCU GENEL BAŞKANI MUHSİN YAZICIOĞLU’NUN HAYATINI KAYBETTİĞİ HELİKOPTER KAZASINA İLİŞKİN KAHRAMANMARAŞ 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE GÖRÜLEN DAVANIN 19. DURUŞMASINDA, YAZICIOĞLU AİLESİNİN AVUKATI KEMAL YAVUZ, ANA SORUŞTURMA DOSYASININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ VE YARGILAMANIN ANKARA’DA YAPILMASINI TALEP ETTİ.