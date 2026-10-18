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Tavuklu pilav ikramı sonrası İnegöl'de yüz kişiye yakın kişi rahatsızlandı

Çitli Mahallesi'ndeki pilav gününde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 100 kişi, mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurdu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 23:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tavuklu pilav ikramı sonrası İnegöl'de yüz kişiye yakın kişi rahatsızlandı

Etkinlik ve şikâyetlerin başlaması:

İnegöl ilçesine bağlı Çitli Mahallesi'nde düzenlenen 2. Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğinde, mahalle sakinleri ve çevre mahallelerden gelenlerin katılımıyla yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi. Etkinliğin ardından yaklaşık 3 saat geçtikten sonra bazı katılımcılarda mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görülmeye başladı.

Rahatsızlanan vatandaşlar, şikâyetlerinin artması üzerine topluca sağlık kuruluşuna başvurdu. İlk belirlemelere göre hastaneye başvuranların sayısının yaklaşık 100'e ulaştığı bildirildi.

Hastane müdahalesi ve soruşturma:

İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvuranlara sağlık görevlileri müdahale etti ve rahatsızlıkların gıda kaynaklı zehirlenme olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında servis edilen yemek örnekleri, hazırlık koşulları ve dağıtım süreci değerlendirilecek; olayın kesin nedeni, yapılacak laboratuvar ve idari incelemelerin ardından netlik kazanacak.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE DÜZENLENEN GELENEKSEL PİLAV GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE İKRAM EDİLEN TAVUKLU...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE DÜZENLENEN GELENEKSEL PİLAV GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE İKRAM EDİLEN TAVUKLU PİLAVI YİYEN YAKLAŞIK 100 KİŞİ, MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKÂYETLERİYLE HASTANEYE BAŞVURDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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