Borç anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü: Tunceli'de 1 yaralı

Borç anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde iki arkadaş arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda O.A. bacağından yaralandı.

Olayın ayrıntıları:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltı ve soruşturma:

Olay yerinden kaçan şüpheli Ö.Y., Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TUNCELİ’DE ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN BAŞLAYAN TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. 1 KİŞİ YARALANIRKEN, ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI.