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Borç anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü: Tunceli'de 1 yaralı

Tunceli Atatürk Mahallesi'nde alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü; O.A. bacağından yaralandı, şüpheli Ö.Y. kısa sürede yakalandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 00:10

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 00:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Borç anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü: Tunceli'de 1 yaralı

Borç anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde iki arkadaş arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda O.A. bacağından yaralandı.

Olayın ayrıntıları:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltı ve soruşturma:

Olay yerinden kaçan şüpheli Ö.Y., Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TUNCELİ’DE ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN BAŞLAYAN TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. 1 KİŞİ...

TUNCELİ’DE ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN BAŞLAYAN TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. 1 KİŞİ YARALANIRKEN, ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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