Yazlık katlı kavşağı projesinde son durum:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, saha ziyaretleri kapsamında Yazlık Katlı Kavşağı Projesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Alemdar, ziyaret öncesinde Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Büyükşehir Hizmet Binası, Donatım’daki yol genişletme çalışması ve AFA projelerini de yerinde görmüştü.

Şantiyede yetkililerden alınan bilgiler ışığında projenin belirli bölümlerinde önemli ilerlemeler kaydedildiği bildirildi. Başkan Alemdar, tamamlanan deplaseler ve çevre düzeniyle ilgili son aşamaları yerinde gözlemledi.

teknik çalışmalar ve iş programı:

Alemdar’ın aktardığı teknik detaylara göre, altyapı deplaselerinin bittiği bölgelerde zemin iyileştirme ve temel kazılarına başlandı. Zemin iyileştirmesi kapsamında fore kazık imalatı devam ediyor. Araç menfezi olarak hizmet verecek köprünün temel ve perde imalatları tamamlanmış, bunun ardından tabliye donatı ve kalıp imalatlarına başlandı.

Yaya alt geçidinde birinci kısmın tamamlandığı belirtilirken, proje kapsamında yer alan artgerme köprüsünün ayaklarından birisinin altında süren zemin iyileştirmelerinin yaklaşık bir hafta içinde tamamlanmasının ardından o bölümün temel imalatına başlanacağı ifade edildi.

ulaşıma katkı ve bağlantılar:

Projenin tamamlanmasıyla mevcut 7 kollu hemzemin dönüşlü kavşak, farklı seviyeli bir katlı kavşak modeline dönüştürülecek. Bu düzenlemeyle Sebahattin Zaim Bulvarı’ndan gelen araçlar Yazlık Caddesi yönünde, Çevreyolu Caddesi’nden gelen araçlar ise Mehmet Akif Ersoy Caddesi yönünde sapmadan kesintisiz ilerleyebilecek.

Ayrıca kavşağın raylı sistem ve metrobüs hatlarıyla bağlantılı şekilde düzenleneceği kaydedildi; böylece farklı ulaşım araçları arasında entegrasyon sağlanarak bölgenin ulaşım altyapısında bütüncül bir merkez oluşturulması hedefleniyor.

Yetkililer, projenin aşamalarının planlandığı şekilde ilerlemesi halinde sürücüler ve yaya güvenliğinin artacağını, akışkan bir trafik yapısının sağlanacağını belirtiyor.

BAŞKAN YUSUF ALEMDAR, SAHA ZİYARETLERİ KAPSAMINDA YAZLIK KATLI KAVŞAĞI PROJESİ ŞANTİYESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.